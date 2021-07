Majo Aguilar revela los secretos que esconde su reciente tema ‘Me Vale’.

Con tan solo 27 años, Majo Aguilar es una de las jóvenes promesas en la industria musical y quien se ha ganado el corazón de millones de mexicanos con su estilo juvenil y ranchero.

La artista pretende revolucionar el género regional mexicano con su potente voz, movimientos en el escenario y auténtica composición.

El día de ayer, Majo Aguilar presentó su nuevo sencillo Me Vale, donde también participó como compositora al lado de autores mexicanos como Bruno Danzza y Adrián Navarro.

“Es una canción bastante padre porque habla de cuando ya no quieres estar con una persona y ya te vale. La escribí junto con Bruno Danzza y Adrián Navarro. Me gustó mucho, le di mi toque y salió esta canción Me Vale que les va a gustar mucho”, expresó la artista en exclusiva para Azteca Digital.

“No hay una historia personal, pero me gustó mucho cuando me la enseñó Bruno. Normalmente ‘me vale’ lo abordas como una manera agresiva, pero en esta canción es genuino y simplemente para sanar”, continuó la hija de Antonio Aguilar Jr. y Susana Carrillo.

Apenas el pasado 20 de mayo, Majo sorprendía con su tema No voy a llorar, mismo que alcanzó millones de reproducciones en las plataformas digitales.

“Siempre me siento muy bien cuando a la gente le gusta mi música porque yo quiero cantar toda mi vida. No voy a llorar tuvo un recibimiento bien bonito, es lindo porque es un indicador de que la gente quiere seguir escuchando. Es una sorpresa muy bonita el gran recibimiento”, expresó.

Majo Aguilar cuenta con un tono de voz que podría adaptarse a cualquier género musical; sin embargo, ella quiere hacerle honor a México y sus raíces.

“Por ahora estoy muy enfocada en grabar música mexicana, música de mariachi, tenía muchas ganas de grabar un disco con mariachi y por fin lo hice. Estoy contenta porque lo que hemos trabajado han sido canciones muy bonitas”, subrayó.

Aunque tiene colaboración con Aarón y su grupo ilusión, Vicente Fernpandez Jr. y El Bebeto, Majo cantará en solitario en su próxima producción discográfica.

Hay muchas personas del regional mexicano con las que me gustaría cantar y admiro mucho, pero por ahora, no hay ninguna colaboración

Majo habla de su compromiso con la Dinastía Aguilar

Majo pertenece a una de las familias más queridas del mundo del espectáculo. Nos referimos a la Dinastía Aguilar, quien continúa con el legado de los recordados Antonio Aguilar y Flor Silvestre.

La intérprete de Me Vale habla de cariño y respeto que tiene a su familia llena de talentosas personalidades.

“Mi compromiso es continuar con el legado de mi abuelo y mi abuelita Flor de una manera auténtica. Yo le tengo muchísimo respeto a todo lo que ellos hicieron, así como mucha gratitud porque abrieron un camino muy bonito para todos. Yo sé que la familia Aguilar es lo que es por los pilares y mi compromiso es continuar, con mi estilo y mucho respeto a lo que ellos hicieron”, comenzó.

“La verdad es que nunca lo he visto como un peso o algo negativo. Venir de esta familia es interesante, pero lo veo como algo positivo. Siempre se han entregado con mucho amor a la música. Estoy iniciando mi carrera y puedo decir que todo lo hago con amor; amo la música y amo cantar”, expresó para Azteca Digital.

La artista no sabe en qué momento inició su pasión por la música, pues desde muy pequeñita comenzó a cantar.

“No hubo un momento como tal. Fue chistoso, porque desde niña cantaba, no tuve deseos de dedicarme a otra profesión. A veces digo de broma que la música me escogió porque desde chiquita quería cantar. Ahora, me dedico a esto y trato de hacerlo de la mejor forma posible”, expresó.

Majo Aguilar también agradeció el cariño de sus fanáticos por el buen recibimiento que le dieron a los temas No voy a llorar y Me vale.

“Es muy importante agradecer y tengo mucha gratitud a todos los que han estado escuchando la canción y comentan cosas muy bonitas. Les va a gustar esta nueva canción, sé que la van a disfrutar, se van a identificar con algún momento de su vida”, concluyó.

