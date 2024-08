Majo, la prima de Ángela Aguilar, revela que no fue invitada a su boda con Christian Nodal

La noticia de la boda entre Ángela Aguilar y Christian Nodal ha causado revuelo en el mundo del espectáculo. Uno de los aspectos más sorprendentes de este enlace es que Majo Aguilar, prima de Ángela, no fue invitada a la ceremonia. Sin embargo, la también cantante ya habló sobre este tema en una entrevista.

¿Qué declaró la prima de Ángela Aguilar sobre no ser invitada a su boda?

En una entrevista exclusiva, Majo Aguilar expresaría que no tuvo conocimiento previo sobre la boda de Ángela Aguilar y Christian Nodal. De hecho, confiesa que no recibió ninguna invitación para asistir al evento celebrado el 24 de julio en una hacienda de Morelos. “Yo estaba cantando el Himno Nacional, que fue precioso porque fue en Ohio... No hubo comunicación, yo ni sabía que se iban a casar, la verdad”, explica la hija de Antonio Aguilar Jr.

A pesar de no ser invitada a la boda, Majo Aguilar envió un mensaje cordial a los recién casados: “Que les vaya lindo, que lo hagan bien”. De igual forma, la intérprete de ‘No voy a llorar’ aprovechó la oportunidad para hablar sobre su relación con Gil Cerezo, quien es el vocalista del grupo Kinky. “No tengo prisa, estamos muy contentos, estamos muy tranquilos. Hemos construido una relación, pero no estamos corriendo”, afirma haciendo referencia a que no tiene prisa por casarse y que está feliz con el estado de su relación. No obstante, sus palabras causaron ruido entre los internautas.

¿Cuál fue la reacción de los usuarios de internet ante las palabras de Majo Aguilar?

Como decíamos, las declaraciones de Majo Aguilar rápidamente escalaron en las redes sociales y generaron reacciones diferentes entre los internautas. Por ejemplo, hay quienes interpretaron sus palabras como una indirecta hacia su prima Ángela Aguilar, insinuando que el matrimonio con Christian Nodal fue apresurado.

Comentarios como: “Te siento media dolida y como con un poco de envidia en tus palabras” y “En pocas palabras dio a entender que se casaron rápido”, son un reflejo de las opiniones divididas del público. Pero cabe señalar que hasta el momento, Ángela Aguilar no ha respondido a las declaraciones de su prima.

