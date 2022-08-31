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FOTOS | Maluma y su perrito Buda arruinaron un desfile de modas.

El cantante de género urbano, Maluma, acudió a un desfile de modas con su mascota “Buda”... ¡Y lo arruinó! ¿Por qué? Te contamos.

Por: TV Azteca

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