Maluma enfrenta una demanda por medio millón de dólares.

Maluma se rehusa a pagar dinero de evento al que no se presentó.

A un año de haber sido demandado por presunto fraude, Juan Luis Londoño Arias, mejor conocido como Maluma, aún no se libra del litigio en una corte de Miami, para demostrar que jamás existió dolo al no actuar en la boda del empresario británico Richard Caring, quien lo había contratado originalmente para presentarse en Miami, aunque luego la locación del evento cambió a Roma, Italia.

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El hecho provocó que el colombiano, no solo no se presentará a cantar, sino que desde entonces se niega a devolver el anticipo del medio millón de dólares que le fue entregado, lo que provocó que Caring lo demandará, por ello, el pasado martes 14 de septiembre, se realizó una audiencia en los juzgados de Miami donde el juez Mike Blomster, cuestionó Richard Wolf, abogado de Maluma, y Angela Céspedes , abogada de Richard Caring, sobre la posibilidad de llevar el caso a una sala de arbitraje o solucionarlo en juicio.

El caso puede ir a otro tribunal

La noticia es que el abogado de Maluma quiere llevar el caso a un arbitraje internacional, mientras que el demandante quiere que se litigue en Estados Unidos.

Si, usted ve el contrato en el párrafo 14, ahí hay una cláusula, nosotros creemos que esto debe de ser un arbitraje internacional, ya que las partes, están alrededor del mundo, nosotros pensamos que es mejor una Corte Federal, ellos insisten en que se atraiga a Estados Unidos

Señoría obviamente no estaba de acuerdo con eso, pero aquí estamos, pero antes de venir a la corte ahora y tratar de tener un caso más allá de arbitraje, después de las demoras que han tenido lugar, creo que es injusto y creo que absolutamente de acuerdo con el caso todo lo que hemos citado justifica una renuncia a esa disposición de arbitraje su señoría

Yo entiendo, he escuchado al final del día que ambas partes tienen que estar de acuerdo en qué caso es más probable que se resuelva rápidamente, es un proceso de arbitraje versus un proceso pendiente ante esta corte, respaldándolos como lo hacemos. ¿Las partes acuerdan mantener este casi en un estado activo abierto pendiente de una resolución o las partes prefieren simplemente cerrar esta diferencia?

Yo prefiero mantener abierta la resolución pendiente, no sé qué prefiere el señor Wolfe una cosa o la otra. Me tiene sin cuidado, si usted lo quiere mantener esta bien

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Al final, el juez instó a las partes a llegar a un acuerdo, incluso con el fin de mantener el caso activo y cerrarlo de la mejor manera, aunque todo indica que eso no ocurrirá.

