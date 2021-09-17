Alejandro Fernández y su hijo, Alex, inician emotiva gira por Las Vegas.

Alejandro Fernández dio concierto con su hijo Alex en Las Vegas.

Vaya noche que se vivió ayer en Las Vegas, con el concierto que Alejandro Fernández ofreció junto a su hijo Alex Jr. El Potrillo volvió a la ciudad de El Pecado, después de un año de haber cancelado sus presentaciones por la pandemia, pero también, en medio del duro momento familiar que atraviesa toda la dinastía con la hospitalización de los patriarcas Don Vicente Fernández y Doña Cuquita.

Y justamente fue sobre el escenario, que además de cantar sus más grandes éxitos, Alejandro entonó también algunos de su padre Don Vicente Fernández, a quien homenajeó.

Alex Fernández, por su parte, aprovechó su presentación para confirmarle al público que junto a su esposa Alexia Hernández, se convertirá próximamente en padre por primera vez.

Ahora quiero tomar un momento porque les quiero contar algo muy importante. ¿Qué creen? Me acaban de dar la mejor noticia de mi vida, voy a ser papá, en primicia. Estoy muy emocionado y esta canción la quiero cantar por primera vez a mi chiquito o chiquita que viene en camino

Alexia Hernández, por cierto, apoyó y aplaudió a Alex Jr. desde la primera fila, acompañada por sus cuñados Camila Fernández, Francisco Barba y su hija Cayetana; además de América y Emiliano Fernández; y su suegra América Guinart.

Durante el concierto, Alejandro propició un momento más que tierno, al subir al escenario a su nieta Cayetana, gesto que el público celebró junto con él.

Otra de las sorpresas de la noche fue cuando Alex Jr. cantó junto a Edén Muñoz, vocalista de Calibre 50, uno de sus nuevos sencillos, escrito y producido por el cantante.

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América Guinart se da cita para apoyar a su hijo Alex Jr. en concierto de Las Vegas

Ventaneando fue testigo de la emoción que invadió a América Guinart y América Fernández, minutos antes de que iniciara el concierto que Alejandro Fernández y Alex Fernández Jr., ofrecieron ayer en Las Vegas.

La verdad es que estoy súper feliz, todos estamos muy contentos, estoy muy emocionada e ilusionada por ver a mi cachorro ahí. Ya empezó la gira hace dos conciertos, pero yo no había podido venir. No puedo con la emoción

Y más feliz se mostró América con la noticia de que se convertirá en abuela nuevamente, pero ahora por parte de su hijo Alex Jr. y de su esposa Alexia Hernández.

Tiene poquito de embarazo Alexia, pero Alex casi casi se casó porque él ya quería tener hijos, entonces están muy contentos, todos estamos muy contentos con otra bendición más

América asegura que muy pocas cosas disfruta en su vida como el hecho de ser abuela, y más aún, con su primera nieta Cayetana, a quien ya ha paseado por todas Las Vegas.

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