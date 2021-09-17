Aída Cuevas apadrinó a su hija, Valeria Cuevas, en concierto en Toluca.

Valeria Cuevas debutó junto a su madre en el festejo de Independencia.

Anoche se presenció el debut de musical de Valeria Cuevas, la hija de Aída Cuevas, ante un público masivo y lo hizo en Toluca durante el grito de Independencia.

Te puede interesar: Revelan el estado de salud de Doña Cuquita, esposa de Vicente Fernández.

Pero, momentos antes de que saliera al escenario, nos metimos hasta el camerino para saber cómo vivían los momentos previos a su debut.

Ay no, muchísimos nervios. No quepo de la emoción, quiero darles todo lo que mi mamá me ha enseñado a lo largo de estos años, transmitirles, compartirles un poquito mi música y con la esperanza de que les guste

Aída, no podía ocultar el gran orgullo que siente por Valeria.

Valeria, ahora, mi hija está haciendo aquí sus pininos, está padrísimo, ya van a ver el grito, ¡qué emoción! Y es la primera vez, como bien dicen, que vengo a presentar mi sencillo, que piso un escenario de forma profesional, a lado de mi madre y no puedo sentir más feliz. Además, en una fecha tan especial para todos los mexicanos

El mejor consejo que me pudo dar, es ser disciplinada y siempre hacer todo con muchísimo respeto, yo de mi mamá lo que más admiro es la disciplina y lo tenaz que es y, como a sus 45 años de carrera, sigue tomando clases de canto y se sigue preparando día con día

Yo siempre, bueno cuando voy a salir a cantar siempre es el nervio, la entrega y todo esto, pero hoy, que en especial viene Valeria, es una responsabilidad que, no nada más tiene ella también la siento yo, porque aquí va a demostrar el temple, como decimos los artistas. Vamos a demostrar de qué está hecha

Así se preparan para su concierto

Este es el detrás del concierto de Aída Cuevas en Toluca, donde tuvo una invitada muy especial, su hija Valeria Cuevas y, solo Ventaneando, siguió cómo es un día de trabajo, previo a su presentación, ahora de la mano de su retoño.

Queridos amigos, venimos ya en carretera, rumbo a Toluca, donde esta noche me voy a presentar, en La Plaza de los Mártires, frente a Palacio de Gobierno y es la primera vez que se presentará Valeria

Ya instaladas en el hotel, vimos todo el proceso por el que pasa la cantante, antes de un show, iniciando con un ritual de maquillaje, para después portar orgullosa el traje de charra.

También te puede interesar: Diana Golden confiesa por qué ama México aunque nació en Colombia.

Y descubrimos a su nieto, Rodrigo, disfrutando de su abuela tras bambalinas. Y llegó el momento en que Aída le cedió el escenario a su hija Valeria y, ahí descubrimos a la orgullosa mamá viendo a su hija durante su primera presentación en concierto.

