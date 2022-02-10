FOTOS | Maluma le pidió matrimonio a JLo y la respuesta fue épica.

El cantante Maluma está en promoción de su nuevo proyecto ‘Cásate conmigo’, la cual estelarizará junto a la cantante Jennifer López, y quienes interpretarán la banda sonora de la película con el tema ‘Marry Me’.

El intérprete de ‘Felices los cuatro’ se encuentra feliz con su debut en el cine, al grado que le propuso matrimonio a la actriz que le dio vida ‘Selena’ en 1997, y quien tiene un romance con el actor Ben Affleck.

En su red social de Tik Tok, Maluma posteó “Le propuse matrimonio a JLo y miren lo que respondió”, acompañada con el hastag #MarryMe.

En el video se observa al colombiano arrodillarse frente a la cantante con un anillo de oro, propuesta a la que Jennifer López se negó, situación por la cual Maluma se puso a llorar. Esta petición fue solamente una broma con la cual se demuestra la gran relación que existe entre los cantantes.