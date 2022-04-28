VIDEO: Mamá le presentó la droga por primera vez a su hijo.

Rocío Sánchez Azuara presentó la historia de Fernando, quien desea ayudar a su medio hermano Josué a salir del mundo de las drogas y así convertirlo en una mejor persona.

Nayeli, mamá de Josué, le presentó por primera vez la droga a su hijo, aunque se arrepiente de guardar sustancias nocivas en el cajón de su recámara.

"Te amo, hijo, aunque no lo creas", expresó Nayeli en nuestro programa, aunque también habló de su mala relación con su hijastro Fernando.

Fernando nada más se la pasa buscando la piedrita en el arroz y todo solo para que yo pelee con su papá. Ya me cansé, tiene que entender que su papá va a ser feliz a mi lado, le guste o no. Josué se me salió de las manos, yo no puedo hacer nada por él, siempre que hago algo, termino como la mala del cuento

Nayeli reveló haber tenido una infancia difícil, pues incluso ella dejó las drogas por voluntad propia y sufrió una violación.

Además, Fernando no ve a Nayeli como una figura materna y tampoco tiene buena relación con ella: "Ya estoy harto de los problemas que pasan en la casa", dijo el joven, quien encontró drogas en el cajón de su madrastra.

Fernando es barbero y desea convertirse en maestro de Educación Física, y así como él tiene sueños muy grandes, desea apoyar a su medio hermano a tener un futuro más luminoso.

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Josué quiere darle un rumbo nuevo a su vida

Josué se presentó en el foro de Acércate a Rocío, donde expresó que desea dedicarse a la albañilería y no descarta estudiar una carrera profesional para ser un hombre renovado.

"Me gustaría seguir superándome y terminar mis estudios, conseguir una carrera y algo mejor", dijo el joven en nuestro programa.

Aunque Josué no aceptó acudir a rehabilitación, se comprometió a ser un hombre de bien y a seguir sus sueños.

"Yo quiero superarme y salir adelante por mí mismo", expresó el joven, quien por cierto, aceptó nuestra ayuda de pagarle la preparatoria.

Entre su adicción a las drogas, los errores de su madre y la fuerza de su hermano Fernando para sacarlo adelante, Josué desea encaminar su vida a un futuro mejor.

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