VIDEO: Desea salvar a su sobrina de sus propios abuelos.

Alejandra conoció a su novio Cristian por medio de las redes sociales; sin embargo, ella estaba embarazada de otro hombre antes de juntarse con el joven.

Pese a todo, Cristian y toda su familia aceptaron a Alejandra en su casa, luego de que los papás de ella la dejaran a su suerte y la abandonaran en el metro.

Alejandra dio a luz a su bebé rodeada del amor de Cristian y de toda su familia, pero los problemas llegaron meses después.

Los papás de Alejandra ahora buscan quedarse con la bebé sin motivo alguno, causando daños emocionales a toda la familia.

Areli, hermana de Cristian, desea ayudar a su sobrina para que sea una niña feliz en compañía de su cuñada Ale y su papá.

"Hemos recibido amenazas del papá de Alejandra, no sabemos qué hacer. Cuando ella lo necesito, él le dio la espalda", expresó Areli en Acércate a Rocío.

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Buscan que la bebé de Alejandra sea una niña feliz

Alejandra acepta haber recibido amenazas de su propio papá, quien desea quedarse con la bebé a toda costa: "Quieren a la niña para llevársela", expresó en nuestro programa.

Ale se comprometió a deshacerse de la relación tóxica de sus papás con la ayuda de nuestros especialistas, quienes también ofrecieron ayuda a toda la familia que nos visitó esta tarde. Además, las autoridades también harán lo correspondiente para mantener el bienestar e integridad de toda la familia.

Aunque no es su cuñada de sangre, Areli busca ayudar a Alejandra a toda costa, demostrando su sororidad con las mujeres.

Incluso, Areli fue la que estuvo con Alejandra en el día de su parto, ayudándola a que sea una mujer feliz junto a su hija.

"A mis brazos llegó un ser que dependía de mí. Quiero que la niña sea feliz", dijo Maribel, mamá de Areli y Cristian, quien también desea ayudar a la bebé.

Sin embargo, los abuelos de la niña y padres de Ale, quieren impedir su felicidad como sea.

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