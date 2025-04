Mamá de Geraldine Bazán responde a supuestas amenazas de Giovanni Medina; esto dijo

Rosalba Ortiz compartió en exclusiva con Ventaneando cuál es su postura respecto a las declaraciones que hizo Irina Baeva sobre las infidelidades de Gabriel Soto, además de que envió un mensaje contundente a Giovanni Medina luego de que este supuestamente la mandó a amenazar a través de su hija Geraldine Bazán.

De acuerdo con la madre de la actriz, la modelo originaria de Rusia simplemente estaría cosechando lo que un día sembró, esto haciendo referencia a que en su momento fue señalada como la tercera en discordia cuando Geraldine y Gabriel Soto se separaron.

¿Cuál fue la respuesta de Rosalba Ortiz ante las presuntas amenazas de Giovanni Medina?

La madre de Geraldine Bazán envió un fuerte mensaje a Giovanni Medina, quien presuntamente es la actual pareja de Irina Baeva, pero que en su momento también se le relacionó sentimentalmente con su hija, esto luego de que el famoso le envió un mensaje a Rosalba, advirtiéndole que no hablara de él.

“Me envió un mensajito, que si hablaba de él me iba a demandar porque tenía su nombre reservado”, así lo aseguró la actriz luego de que su propia hija le advirtiera que Medina había pedido estrictamente que no se le mencionara, pues esta no es la primera vez que Rosalba da su opinión sobre el empresario.

Las cámaras de Ventaneando cuestionaron a la madre de Geraldine sobre si tenía miedo de las posibles represalias que pudiese tomar Giovanni en su contra, asegurando que si algo le pasaba “sería en contra de él”, aunque aclaró que no piensa que llegue a estos extremos.

Rosalba Ortiz también expuso que Geraldine Bazán no tuvo nada que ver con el hombre de negocios, al menos no de manera romántica ni sentimental, acusando que no forma parte de la historia de la actriz y que tampoco lo considera un galán. Finalmente, le envió un contundente mensaje a Medina pidiéndole que deje de enviarle recados, especialmente a través de su hija.