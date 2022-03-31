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FOTOS | ¡Maná cantó en el concierto de Coldplay "Rayando el sol"!

En uno de sus conciertos en Guadalajara, la banda británica Coldplay, ¡subió al escenario a Fher de Maná para cantar “Rayando el sol”!

Por: TV Azteca

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