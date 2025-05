Manola Diez se defiende que la actriz que la acusó de haberla agredido la amenaza

El día de ayer 15 de mayo les informamos que Anyolina Broy reveló haber sido agredida físicamente por la actriz Manola Diez, quien fue despedida de la obra “Teatro en Breve”.

¿Qué fue lo que sucedió?

De acuerdo con información compartida por Broy, ambas actrices se encontraban preparándose para iniciar sus respectivas actuaciones cuando sucedió la agresión, misma que derivó en el despido de Manola Diez del proyecto.

“Desafortunadamente, me pasó una situación muy desagradable el domingo con una productora y actriz. La señora se llama Manola Diez. Bueno, fui agredida físicamente básicamente por ella”.

Según Anyolina Broy, el incidente se dio cuando ella y el director de una de las obras, Carlo Guerra, ingresaron al recinto donde Manola estaba dando una de sus funciones.

“Ella no había dado función, simplemente estaba hablando con parte de su elenco y su respuesta fue: ‘Bueno, si no queda de otra, pasa’. Fue un poquito altanera y yo dije: ‘Tranquila, cálmate, no pasa nada’. Él pasó, yo detrás, y me agarró por el brazo y me dice: ‘Bueno, pasa, que voy a cerrar la puerta’. Y le digo: ‘No, voy a buscar el Diurex que se me quedó’. Cuando voy saliendo, me dice: ‘Bueno, ¿para qué entras?’. Lanza la puerta (…) y yo dije: ‘Dios mío, esta señora, ya no aguanto’”, añadió.

“Abro la puerta y le digo: ‘Disculpa. O sea, esta no es la actitud. No me parece en absoluto, te pido respeto, por favor, exijo respeto’. Se para y de manera altanera empieza a hablarme: ‘Tú a mí no me grites, a mí no me vas a gritar, no me hablas así, menos delante de mi marido. ¿Qué te pasa?’. Y yo le dije: ‘Epa, cálmate, no te estoy gritando, simplemente te pido respeto, tú eres la que estás gritando, o sea, relájate y vamos a hablar las cosas’”, recalcó.

¿Qué dijo Manola Diez? Luego de lo declarado por Anyolina Broy, Manola Diez rompió el silencio y dio su versión sobre lo sucedido.

En entrevista para El Mitangrit de TVNotas, Manola Diez comentó que las cosas no sucedieron como lo planteaba su excompañera de trabajo, incluso reveló que Broy la amenaza.

Según Diez, el conflicto con Broy comenzó porque la joven entraba y salía del lugar donde ella se estaba cambiando, por lo mismo le pidió que “se decidiera”, ya que no podía terminar de alistarse.

“Estaba en este dilema y yo le dije ‘¿entras o sales?’. Ella se molestó. No entró, decidió salirse. Ella dio el portazo, parecía muy molesta. Yo seguí (arreglándome). Regresó, entró y me encaró. Me dijo ‘qué grosera’ y que no tenía educación. Me amenazó, diciéndome ‘no sabes con quién te metes”, compartió Manola Díez.

¿Anyolina Broy le aventó un vaso?

La actriz dijo que el pleito con Anyolina escaló porque ésta le aventó un vaso con agua, a lo que ella reaccionó con una bofetada.

“Le pedí en varias ocasiones que bajara la voz porque ahí estaba mi esposo. No me hizo caso. Escaló la situación, me aventó un vaso con agua en la jeta; para mí, fue una humillación. A toda acción hay una reacción. Sí, le di una bofetada”, agregó.

¿Por qué la corrieron de la obra de teatro?

Manola Diez habló de su despido de “Teatro en Breve” y dijo que Broy tuvo que ver con esto, pues considera que ella se puso de acuerdo con los productores para que la corrieran.

“Yo me quedé sin trabajo y no se vale porque, al final de cuentas, yo preparé con mucha ilusión (mis obras) para que una persona diga ‘te corro porque eres violenta’, cuando está tergiversando la historia”, finalizó.