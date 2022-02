Manolo Caro estrena la serie musical 'Érase una vez... pero ya no’.

EXCLUSIVA. Manolo Caro visitó el foro de Ventaneando y contó de todo.

Será el próximo 11 de marzo cuando se estrene en Netfix la serie musical ‘Érase una vez... pero ya no’, a cargo de Manolo Caro. En este proyecto se abordan algunos cuentos clásicos con personalidades de la talla de Sebastián Yatra.

El productor de ‘La Casa de las Flores’ visitó el foro de Ventaneando este viernes para dar los pormenores de su más reciente trabajo televisivo, pero tambien aprovechó para hablar de otros temas, como su deseo por hacer una telenovela.

“Me gustaría hacer una telenovela, la verdad, siempre lo he dicho, hice una serie que son 8 capítulos que es un melodrama como de esas telenovelas ochenteras, lo hice en España, pero sí me gustaría a lo mejor no de 120 capítulos, pero sí de 40".

A propósito de que Juan Pablo Medina formara parte de ‘La casa de las Flores’, el productor habló de su relación con el actor que lamentablemente perdió una pierna.

“Sí he estado en contacto con él, está muy bien, mejorando, ojalá pronto pueda volver, pero no sé, es un tema muy delicado, me pongo hasta un poco nervioso, yo no soy nadie para hablar por él, pero les puedo decir que lo he visto en persona , lo adoro, es uno de mis mejores amigos, disfruto mucho el tiempo con él y está muy bien, creo que pronto estará listo para volver a actuar”, explicó Caro.

A Manolo Caro le gustaría trabajar con el patinador Donovan Carrillo

Durante la visita a nuestro foro de Ventaneando, Manolo Caro admitió que le gustaría trabajar con el patinador Donovan Carrillo.

“Quiero decirle a Donovan que yo soy súper fan y me conmovió muchísimo, estuve todo el tiempo tratando de entrar a ver cuando le tocara competir”, dijo el productor.



