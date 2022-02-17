Jaime Camil cantará en la serie de Vicente Fernández.

Es un hecho que el actor Jaime Camil cantará con su propia voz los éxitos de Vicente Fernández en la serie autorizada sobre su vida del famoso cantante mexicano que llevará por título 'El Rey', así lo constató nuestra cámara indiscreta que logró estar en las grabaciones que se llevaron a cabo en el Lienzo Charro de Naucalpan.

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En las escenas que la cámara de Ventaneando logró captar, se puede ver a Jaime Camil cantando parado en medio de lo que parece ser el centro de un palenque.

Previo a cada escena, Jaime Camil cerraba los ojos y se persignaba para encomendarse a Dios, quizá, rogando que la toma quedara perfecta y solo se tuviera que hacer una grabación.

Jaime Camil demostró su talento para montar

Y aunque Jaime Camil demostró ser un buen jinete en algunos momentos, también se utilizó este falso robotizado para agilizar el trabajo y mejorar algunas tomas que se hicieron dentro del Lienzo Charro de Naucalpan.

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Según se sabe hasta el momento, las grabaciones por la serie producida por Caracol Televisión, están por concluir, por lo menos en la Ciudad de México para continuar en otros estados de nuestro país como Jalisco, donde Vicente Fernández erigió su estirpe y falleció el pasado 12 de diciembre, tras permanecer varios meses en el hospital.

