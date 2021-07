Adriana Arbeláez niega haber emborrachado y abusado de Manuel José.

Adriana Arbeláez tuvo un encuentro con los medios de comunicación donde negó que abusó de Manuel José, tal y como aseguró el colombiano en reciente conferencia de prensa.

Manuel José se convirtió en una de las figuras más polémicas del momento

¡José Joel habla molesto sobre las declaraciones que hizo Manuel José! Y confirma que hay una demanda en contra del imitador de José José.

En su momento, Brian Fanier Álvarez Rojas negó que tuvo una relación sentimental con su compatriota. Sin embargo, Adriana mostró fotos y mensajes para desmentir al cantante.

Él dice que no fuimos, no somos y no seremos. Yo les voy a mostrar algo y ustedes lo van a escuchar de su propia boca. Él les dijo a ustedes en la conferencia de prensa que yo fui con una botella, lo emborraché, abusé de él y me dijo ‘no vuelvas nunca más, abusaste de mí’

La joven colombiana asegura que busca defender los derechos de su hijo y exigir justicia.

“Yo estoy luchando por los derechos de mi hijo. Manuel José tiene la responsabilidad de responder, él no era un menor de edad. Yo no quiero dinero, yo quiero que responda por sus obligaciones porque es su hijo”, expresó en conferencia de prensa.

Te puede interesar: Manuel José no busca deslindarse de la paternidad de su supuesto hijo.

Por su parte, la abogada de Adriana Arbeláez negó la veracidad del acta de nacimiento que presentó Manuel José.

“Es mentira que el señor haya ido a notificar voluntariamente. ¿Por qué es mentira? Porque aquí están los documentos que lo prueban, existe una sola acta de nacimiento del menor. Es mentira que existan dos actas de nacimiento”, expresó la experta en leyes en un encuentro con los medios de comunicación.

Manuel José se dice listo para los resultados de la prueba de ADN

El próximo 2 de agosto se dará a conocer la prueba de ADN que dictará el destino de Manuel José. En su momento, el cantante ofreció una conferencia de prensa y confesó que estaba listo para enfrentar el resultado.

El colombiano trascendió que no busca deslindarse de sus responsabilidades en caso de convertirse en padre.

“Yo no pretendo con nada de esto, deslindarme de la posibilidad de que el niño sea mi hijo. Los resultados aún no se presentan; falta todavía para que se sepa. Así que en ningún momento, yo me he deslindado de esa posibilidad y de esa bendición. Si es mi hijo, va a ser un suceso muy bonito”, expresó el artista, hace unas semanas, frente a un grupo de reporteros.

También te puede interesar: José Joel asegura que Manuel José es narcisista y necesita psiquiatra.