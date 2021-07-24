Manuel José no busca deslindarse de la paternidad de su supuesto hijo.

Manuel José negó haber tenido una relación con Adriana Arbeláez.

Desde hace un par de años, el colombiano Brayan Fanier Álvarez Rojas, mejor conocido como Manuel José, ha rehuido su responsabilidad como padre de un niño, que habría procreado con su compatriota Adriana Arbeláez, quien lo demandó por reconocimiento de paternidad del menor, asegurando que su relación no fue de una noche, sino que incluso, ella le dio casa y abrigo en México, mientras él buscaba darse a conocer como cantante.

El hecho es que aún, cuando los resultados de la prueba de ADN, que acreditará o no, que es padre del niño, está por abrirse. Brayan Fanier volvió a hablar pestes de la que podría ser madre de su hijo, acusándola de haber usado toda clase de artimañas para envolverlo, aprovecharse de él y tener un beneficio económico.

Estos son los señalamientos que hace el colombiano, que paradójicamente ha basado su carrera en presunto lazo filial con José José, quien por cierto, nunca lo reconoció como su hijo.

Lo que estoy dejando claro es que no fui, no soy y no seré pareja sentimental de la señora Adriana Arbeláez Gutiérrez, como ella lo ha querido hacer creer y lo ha manifestado, que tuvimos una relación de noviazgo

Ella empezó a decir al principio otro dicho falso totalmente, de que vivía en su casa, de que ella me transportó, de que ella me ayudó y me dio dinero. Nada más alejado de la realidad, nada más falso y mentiroso que eso. Esa señora va a tener que comprobar todo eso en el momento correspondiente

Brayan, además asegura que intentó llegar a un acuerdo con Adriana, mismo que la pandemia provocó que se diluyera.

Los primeros días del mes de marzo del año pasado, del año 2020, yo llamé a esta señora antes de que todo esto saliera a la luz y antes de que todo esto ocurriera. La cité con el ánimo de buscar una solución y de buscar un acuerdo para resolver esta situación que tenía desde hace tiempo contra mí

Ella me dice ‘bueno, quiero que usted conozca al niño, que se haga la prueba de ADN con él, compruebe que es hijo suyo’. Yo le dije ‘eso lo podemos hacer, pero yo me voy en este momento de gira por toda la república y regreso los primeros días de abril’. Resulta que el 15 de marzo de 2020, la OMS declara la pandemia y efectivamente a los tres días, declara la cuarentena

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Manuel José asegura que sí quiere hacerse responsable de su supuesto hijo

Manuel José, afirmó en la misma conferencia de prensa, que siempre buscó arreglar las cosas con Adriana Arbeláez fuera del ojo público.

La abogada comenzó a dar sus declaraciones en los medios de comunicación y ella también comenzó a dar sus declaraciones. Cuando yo veo que ella ya no quiere arreglar las cosas como habíamos quedado, voluntariamente, fuera de los medios de comunicación y fuera del ámbito legal, yo le digo ‘proceda como quiera, nosotros respondemos también’ y así fue

Yo no pretendo con nada de esto, deslindarme de la posibilidad de que el niño sea mi hijo. Los resultados aún no se presentan; falta todavía para que se sepa. Así que en ningún momento, yo me he deslindado de esa posibilidad y de esa bendición. Si es mi hijo, va a ser un suceso muy bonito

Antes de terminar su conferencia de prensa, Manuel José envió una felicitación a Sara Sosa Salazar por su cumpleaños número 26.

Le quiero enviar un saludo a Sarita, que está cumpliendo años, en este día 22 de julio. Desde acá, desde México, le mando un abrazo de felicitación por ese cumpleaños y que Dios la bendiga siempre

Será el próximo 2 de agosto, cuando se de a conocer el resultado de la prueba de ADN, que hace unas semanas, Brayan se realizó con el menor, y ahí conocer si es o no su padre.

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