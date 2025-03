Marc Anthony sufre ataque en pleno concierto; así reaccionó el cantante (VIDEO)

Marc Anthony ha encendido las alarmas. Durante uno de sus más recientes conciertos en Barranquilla, Colombia durante la Feria de las Flores, el cantante explotó en contra de los asistentes luego de que sufriera un ataque con una botella.

Marc Anthony sufre ataque en pleno concierto; así reaccionó el cantante

Este momento incómodo quedó registrado en redes sociales y se hizo viral de inmediato, ya que el salsero reaccionó como nunca antes lo habíamos visto: “Le voy a decir algo, el que me tiró la botella, que tenga los cojones de decirme quién era, cojones, oíste”, expresó, y posteriormente lanzó una advertencia: “Siempre les he respetado, amo a Colombia, pero si me tiran algo, pal’ carajo. Que tenga los cojones pa’a estar claros”, puntualizó.

Luego de su declaración, los asistentes comenzaron a abuchear y gritar “fuera, fuera”, a la persona que lanzó la batalla en contra del padrino de bodas de Christian Nodal. Desafortunadamente, nunca se dio a conocer la identidad del agresor, por lo que el show continuó sin mayor problema.

Le tiran botella a Marc Anthony en #Barranquilla Colombia 👀 pic.twitter.com/ekeT4hUnJi — John Smith 🌐 ( 100% salsa ) (@johnSmith90x) March 3, 2025

Marc Anthony revive la historia del 2022

Es importante recordar que esta no es la primera vez que el intérprete de “En La Distancia”, “Si Te Enamoro”, “Vivir Mi Vida” y “Flor Pálida”, recibe un botellazo en uno de sus conciertos, lo cual justificaría su explosiva reacción en esta ocasión.

En 2022 Marc Anthony vivió una historia muy similar, pues en aquella ocasión, igual en Colombia, otro fan le lanzó una botella con aguardiente. Cabe mencionar que segundos antes, el cantante había pedido ‘guaro’, bebida alcohólica obtenida de la caña de azúcar .

Aquí te dejamos el video de la primera vez que Marc recibió un botellazo en Colombia, el cual ha retomado relevancia de nueva cuenta debido al reciente episodio.