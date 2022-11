Margarita Portillo responde al comunicado hecho por Leonardo García.

Luego del contundente comunicado de Leonardo García el día de ayer, Margarita Portillo se enlazó a nuestro programa Ventaneando.

Leonardo tachó a Margarita de “interesada”, además de expresar que ella impide las visitas a Andrés García. Doña Margarita es contundente con su respuesta al actor.

“Leonardo está mintiendo desde muchas esquinas. Yo nunca he tenido un problema con Leonardo... Andrés le dice que no lo quiere ver, en muchas ocasiones. En mi casa es bienvenido, nunca me llamó, tenemos el WhatsApp abierto . Nunca vino, nunca tocó la puerta, todo lo que dice es mentira”, declaró en exclusiva a Ventaneando.

“Andrés estaba muy molesto... ¿Leonardo alguna vez ha pagado una consulta o una caja de aspirinas para su padre? Nunca se ha ocupado de llevar un médico y pagarlo”, continuó.

Margarita Portillo manda mensaje a Leonardo García

Margarita Portillo asegura que el distanciamiento entre Andrés y Leonardo tiene años, incluso el actor de 81 años de edad llegó a correrlo de su propiedad: “Esto tiene toda la vida. Que platiqué Leonardo por qué su papá terminó corriéndolo. No quiero hablar más al respecto porque es el hijo de mi esposo. Yo siempre fui muy cuidadosa, pero no me gusta que se metan conmigo”.

Doña Margarita también defiende a su hijo Andrés García Jr. de cualquier rumor en su contra.

“Leonardo debería agradecer mi silencio y la prudencia con la que me he estado conduciendo. Sabe a lo que me refiero. Me molesta que se metan con mi hijo. Mi hijo solo ha tenido atenciones, cuidado y cariño para su padre”, concluyó en exclusiva para Ventaneando.

Margarita cuenta que Andrés está “delicado, pero estable”, come muy poco, puede caminar por su propio pie, pero no puede estar sin oxígeno todavía.

