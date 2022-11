Yuri sale en defensa de su hija por ataques en redes sociales.

Yuri sale en defensa de su hija por los ataques en redes sociales.

La cantante veracruzana Yuri les hizo frente a los ataques que su hija Camila ha recibido en redes sociales a raíz de la postura que ha mantenido en torno a los matrimonios homoparentales y que la gran mayoría de la comunidad LGBT no le perdona.

Ventaneando estuvo presente en una conferencia de prensa previa al concierto que la jarocha ofrecerá este viernes en un prestigioso auditorio de Guadalajara donde Yuri así le contestó a todos sus detractores.

“Le tiraron a mi pobre hija y digo qué necesidad, ella no es artista, la artista soy yo, métanse conmigo, díganme vieja, ruca, todo lo que quieran, yo aguanto, pero por qué tienen que deshacer la vida de mi hija”, declaró la intérprete de “Maldita primavera”.

“’ (Me preguntan) ¿Por qué no sacas a tu hija?, ¿te avergüenzas?’ No, yo no me avergüenzo de mi hija en lo absoluto, es el tesoro más lindo que Dios me ha regalado. No me avergüenzo de decir que mi hija es adoptada, ella sabe desde los cinco 5 años”, añadió y aseguró que la tiene preparada para esto.

Posteriormente, en entrevista exclusiva para Ventaneando, Yuri abundó sobre la controversia que desafortunadamente ha alcanzado a su hija.

“Mi hija no se mete con nadie, la que habló de la forma de pensar fui yo y no ella, pero bueno, la gente piensa que tirándole a mi hija o tirándole a mi familia me van a lastimar, este tipo de personas cómo será su vida.

Yo me pongo en su lugar y digo, a lo mejor a esta gente nunca los abrazaron, nunca les dijeron te amamos, nunca los papás les dieron un lugar como hijos, no los pelaron y destruyen porque están podridos por dentro”, añadió.