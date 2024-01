¿Margarita Portillo planea sacar un libro sobre Andrés García?

Margarita Portillo, quien es una de las cuatro herederas de Andrés García y albacea del testamento que dejó el actor, asegura que el segundo libro de corte biográfico que preparaba el periodista español Javier León Herrera, al lado de su esposo, no podrá salir a la luz y será ella quien escriba su propio volumen basado en las charlas que sostuvo con su esposo y que conserva en grabadoras y escritos que guarda en su computadora.

¿Qué dijo Margarita Portillo?

En entrevista exclusiva para Ventaneando, Margarita Portillo declaró que “ese plan del libro lo tengo desde hace años y desde hace años, pero muchos años, empecé yo a entrevistar a Andrés, a hacerle preguntas”.

La viuda de Andrés García aseguró que ella compró una grabadora y grabó cosas con él, pero la grabadora ya ni siquiera sirve el software y no sabe “cómo hacerle para (rescatar) esas cosas que me platicó y luego empezar a escribir en la computadora”.

“Ese plan lo tengo desde hace muchos años, tengo muchos escritos, tengo en mi computadora, protegidos en un disco externo, algunas cosas en papel”, agregó Margarita Portillo.

¿Margarita Portillo haría algo con el español que escribió sobre Luis Miguel?

“No, él ya no hizo nada de eso, él había quedado de ir, que se iba a quedar en octubre y no sé cuándo pero no, no hay nada de eso”, agregó y señaló que él no estaría autorizado para sacar nada al respecto.

¿Ella es la heredera de los derechos del nombre de Andrés García? Una vez más, recalcó que ella es la heredera de los derechos del nombre de Andrés García y cualquier cosa que se quiera hacer con este debe tener su autorización.

“Sí, está en el testamento (que soy la heredera). Lo leí esa vez porque él fue el que se ocupó de ponga esto, aquello y de imagen, de esto, del otro, de mi serie y ta ta ta, eso lo hizo él”, finalizó Margarita Portillo.