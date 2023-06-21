Margarita Portillo reveló todos los detalles del testamento de Andrés García.

En medio de la guerra de declaraciones de los últimos días, ayer se reveló el testamento de Andrés García en Acapulco, Guerrero. Al lugar llegaron las cámaras de Ventaneando, por lo que supimos de una fuente fidedigna los porcentajes en que fue dividida la herencia del actor.

El 25 por ciento fue para Margarita Portillo, otro 25 por ciento para Andrés Portillo, mientras el restante fue dividido en los mismos porcentajes, entre Rosa María García y Andrés García Jr.

¿Qué dijo Margarita Portillo sobre el testamento de Andrés García?

La tarde de este miércoles, Ventaneando tuvo la oportunidad de hablar en exclusiva con Margarita Portillo y su abogado, quienes explicaron los detalles de la decisión que tomó en vida Andrés García. La viuda del actor, estuvo acompañada de su abogado Roberto Flores Treviño, quien explicó cada punto:

Lo que sucede, es lo siguiente, dentro de la voluntad de Don Andrés que la plasmó en el testamento, él establece como herederos universales, como bien lo manifestaron ustedes, el 25 por ciento a cada persona, de eso se tiene que hacer una investigación por parte del notario

La señora Margarita, quien es la albacea, ella ya instruyó al notario, para que el notario, una, empiece hacer una investigación. Ya una vez que se termine esa investigación, que tengamos la cuantificación de los bienes de la masa hereditaria, entonces, ya que termine lo que es el inventario, entonces podemos proceder a los avalúos

Entonces, ella del sentimiento del mandato que le dio como albacea, ella pasará a la repartición de los bienes

¿Cuánto tiempo puede tardar el proceso?

El abogado de Margarita Portillo explicó que el proceso va a depender de las autoridades, pues esa situación está completamente fuera de sus manos.

Es una cuestión que el notario, las autoridades municipales y estatales, depende de ellos, no depende de nosotros

¿El divorcio de Andrés fue legal?

Luego de las especulaciones sobre el estado civil de Andrés García, el abogado explicó que Margarita Portillo tiene todos los documentos legales que demuestran el divorcio del actor y Sandy Vale.