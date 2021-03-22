María Angélica Rodríguez rompe el silencio sobre la denuncia de Ricardo ‘N’, acompañada de Sergio Mayer.

La niña Valentina Crespo, quien denunció a su padre Ricardo 'N' por violación, se mantiene en terapía psicológica mientras se integra la carpeta de investigación, luego de que el cantante y actor quedará vinculado a proceso y fuera ingresado al Reclusorio Sur de la Ciudad de México.

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María Angélica Rodríguez, madre de la menor de edad, rompe el silencio y habla sobre ello, acompañada de Sergio Mayer, quien la ha apoyado a ella y a su hija.

Hay va, tiene días buenos, días malos, pero con la ayuda de su terapeuta, de su familia, de la gente que la amamos y la queremos, sé que va a salir adelante

Reveló que tiene todo el apoyo de su familia para enfrentar esta nueva situación, pero prefirió no hablar de los familiares de Ricardo 'N', ya que su hermana ha hecho varias declaraciones respecto a una cuestión de influencias.

Cien por ciento, preferiría no tocar el tema de la familia de él. Solamente puedo decir que son complejos, no puedo decir nada más. Aquí, la única afectada es mi hija, aquí el tema no es la hermana, aquí el tema no es, digo puede sonar duro, aquí el tema es que mi hija fue afectada con algo y hay que levantar a Vale, levantar a mi hijo y levantarme yo

También, se tomó un momento para reafirmar que el amor fue lo que la motivó para apoyar y creer en su hija en todo momento.

El amor absoluto que le tengo a mi hija y, lo que dije ahorita que mi hija sintiera que estaba protegida y quién mejor para protegerla, pues yo que soy su mamá. El mensaje que les puedo mandar es que como mamás les creamos a nuestros hijos, que no pongamos en tela de juicio algo que nos están contando tan delicado y que es tan fuerte para ellos

El apoyo de Sergio Mayer

Respecto al hacer pública la situación, Sergio Mayer opinó al respecto del caso.

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