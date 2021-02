Entérate en fotos por qué fue detenido el actor Ricardo Crespo y qué dijo desde el interior del reclusorio.

El actor fue acusado en diciembre de 2020 por su exesposa, de quien se divorció en 2017.

El actor Ricardo Crespo ha estado en el ojo del huracán los últimos días luego de que su exesposa lo denunciara por presuntamente haber abusado sexualmente de su hija de 14 años.

El exGaribaldi fue vinculado a proceso por su posible participación en el delito de corrupción de personas menores de edad agravado. Fue detenido el pasado lunes y desde entonces ha permanecido en el Reclusorio Sur.

“Luego de que en audiencia inicial se calificó como legal el aseguramiento del individuo, el representante social de la FGJCDMX le formuló imputación y la defensa solicitó la duplicidad del término constitucional”, reveló la Fiscalía capitalina.

Hermana de Ricardo Crespo considera que su hermano es inocente

De acuerdo con el comunicado de la dependencia, el modelo presuntamente introdujo a su hija menor de edad por varios años a realizar actos sexuales y presenciar contenido pornográfico.

Ricardo Crespo, de 45 años de edad, formó parte del show “Caballeros en concierto” junto a Lisardo, Agustín Arana, Chao y Manuel Landeta, además ha hecho algunas participaciones como actor.

Crespo deberá permanecer en prisión preventiva oficiosa y se fijaron tres meses para el cierre de la investigación complementaria.

“Es un delito bastante fuerte, en el que hay que cuidar a la víctima y a quien la apoya, en este acaso su madre. Según lo que ella denuncia es que sí se consumó una violación como tal, sí se produjo esta agresión, según lo que ella denuncia, y no sólo una sino en distintas ocasiones y durante distinto espacio de tiempo y en distintos lugares, hay detalles de algunos lugares”, reveló el periodista Carlos Jiménez, quien revisó la carpeta de investigación.

“Cuando hacen la serie de estudios a la menor para la Fiscalía de Justicia sí existe forma de sustentar esta agresión, es por eso que solicitan la orden de captura en contra este hombre y el juez considera que tienen elementos suficientes y ordena que lo encarcelan, porque para las autoridades sí hay elementos suficientes para demostrar que se consumó la violación en contra de la menor de edad”, agregó.

El actor rompió el silencio desde prisión

“Ignoro totalmente el motivo por el cual mi exesposa y presuntamente mi hija hayan denunciado los inconcebibles actos, pues el único juicio que de nuestra relación se ha ventilado es el divorcio que data del año 2017 y dentro del cual (el juicio) de los supuestos hechos que ahora me imputan, nada dijo en su momento”, escribió.

Asimismo, reveló que al momento de su detención le sorprendió mucho los señalamientos en su contra, razón que lo obligó a mantenerse en silencio: “A partir de mi detención, los medios de comunicación han dado cuenta del actuar de la justicia y han hecho públicos los cargos que se me imputan y el proceso que determinó mi aprehensión y hasta este momento he optado por no hacer declaraciones al respecto, pues yo mismo me encontré sorprendido, paralizado y atónito ante la gravedad de los cargos delictuosos que se me achacan”.

Ante los señalamientos el actor decidió hablar sobre el tema: “El que calla otorga, pero ahora poniendo en perspectiva la situación actual llego a la conclusión y el momento de no callar y mucho menos en aceptar el silencio y sin luchar para que mi verdad sea también conocida y hecha pública ante los medios de comunicación que tienen todo el derecho de informar a su público y con mayor importancia en este caso por su naturaleza”.

Al intérprete se le tratará como inocente en todas las etapas del proceso mientras la sentencia no sea emitida.