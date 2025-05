María Becerra preocupa a sus seguidores tras cancelar su gira; ¿cuál es su estado de salud?

Hace unas semanas el medio latinoamericano - sobre todo el argentino - se angustió demasiado por la abrupta hospitalización de María Becerra, quien tuvo en principio unos dolores muy fuertes en el abdomen. Lastimosamente, al final de todo el procedimiento se confirmó que sufrió un embarazo ectópico que realmente le causó un daño bastante fuerte.

Los reportes indicaron que si su pareja sentimental (Rei) no hubiera atendido de manera inmediata los problemas presentados en la madrugada, María podría haber muerto. Ella ingresó por una hemorragia interna que le complicó los dolores, situaciones provocadas por este tipo de embarazo que no se concretó como debería, aunque evidentemente ellos como pareja no sabían nada.

María Becerra cancela funciones de su gira en varios países del mundo

En las últimas horas ha trascendido que María Becerra volvió a las redes sociales en lo que continúa su proceso de recuperación. De hecho el primer llamado hecho por la cantante fue la recomendación de un entrenador personal que le permita iniciar su recuperación física, la cual será importante tras terminar mermada de esta ya mencionada hospitalización.

La intención de esta petición es recuperarse por la pérdida de fuerza, elasticidad y masa muscular. En ese sentido, la joven de 25 años tendrá una importante recuperación, situación que la llevó a cancelar las fechas que tendría en México, España y Estados Unidos. En ese sentido, se entiende que en estos momentos los mismos doctores le dijeron que no puede exigirse demasiado físicamente.

¿Cuándo se reagendarán las fechas canceladas?

Estas fechas se concretarían en mayo, junio y julio, por lo que toca esperar cómo trabajará el equipo de María para la organización, que en estos momentos agradeció por la comprensión para la artista. Y es que no solo se trata de un regreso físico a las óptimas condiciones, sino de un golpe mental demasiado fuerte, pues es la segunda ocasión que le ocurre un embarazo de este tipo a la joven cantante sudamericana.

