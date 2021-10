Fotos | La 'Kim Kardashian mexicana' quiere convertirse en madre otra vez.

A Mariana González le encantan las familias numerosas y no duda en convertir nuevamente en padre a su prometido Vicente Fernández Jr.

Mariana González Padilla, novia de Vicente Fernández Jr. reveló que no descarta la posibilidad de tener más hijos con el cantante y habló sobre sus planes de boda.

Por medio de sus redes sociales, la pareja realizó una sesión de preguntas y respuestas con sus seguidores y hablaron de su futuro enlace matrimonial y los planes que tienen como familia.

“A mí me encantan las familias grandes como la mía, así que a mí me encantaría tener más bebés. Entonces, pues si Dios no da, claro que sí”, indicó la “Kardashian mexicana”.

Mariana ya tiene dos hijos menores de edad, una niña y un niño y Vicente Fernández Jr. tiene cuatro hijos de nombre Vicente, Ramón, Sissi y Fernanda.

La noticia de que el hijo de Vicente Fernández podría tener más hijos tomó por sorpresa a los usuarios de la plataforma.

Por otro lado, los seguidores de la influencer la cuestionaron sobre la identidad del padre de los hijos.

“No funcionó nuestra relación. Era un hombre que me ganaba con 32 años, viví momentos muy lindos, pero como todo, a veces no funciona (...) hasta la fecha ve a sus niños”, indicó González sin revelar la identidad de su expareja.

La empresaria confesó que aún no han fijado fecha para la boda debido a que están esperando a que Vicente Fernández pueda asistir al evento: “Nada más estamos esperando a que esté de mejor salud Don Vicente y este día que es tan importante nos pueda acompañar, entonces vamos a esperar hasta que esté mejor”.

Por su parte, Vicente Fernández Jr confirmó que están esperando a que la salud del cantante evolucione: “Por supuesto que sí, esperamos nada más que tenga buena salud mi padre para estar todos juntos como familia”.

El hijo del “Charro de Huentitán” también le dedicó un hermoso mensaje a su prometida durante su dinámica en Instagram: “Eres el amor de mi vida. Te amo”.