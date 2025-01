Mariana Seoane habla de la polémica foto junto a su madre en sus últimos momentos

Recientemente Mariana Seoane se vistió de luto por la muerte de su madre Stella García, quien falleció el pasado 26 de enero; sin embargo, en el lecho de muerte de su mamá, la cantante publicó una reflexión en su cuenta de Facebook para despedirse de ella, misma que le valió infinidad de críticas.

¿Qué publicó Mariana Seaone?

En las imágenes que publicó Mariana Seoane se ve a su mamá usando un collarín y recostada en una cama, mientras la cantante la mira con lágrimas en los ojos, dando a entender que esa fue la última foto que se tomó con ella.

“Solo sé que estos 48 años que pude tenerte se van contigo MAMÁ, no tengo más que amor eterno y agradecimiento por haberte escogido como madre, pero fuiste más que eso, ¡fuiste todo para mí! ¡El verdadero amor, el amor de mi vida! ¡Celebro tu vida sabiendo que ahora volverás a ir conmigo a todas partes! Serás la luz en mi camino y mi mayor protección. Te honro, te agradezco y te amo más allá de la eternidad. Marita de mi amor, tu legado se queda conmigo ¡Gracias, gracias, gracias! Te bendigo y sé que el cielo está de fiesta porque llegaste en paz. ¡Sólo Dios sabe lo que siente mi alma!”, publicó Mariana Seoane.

¿Cómo reaccionaron las redes sociales? Aunque la publicación fue por demás conmovedora, hubo quienes criticaron a Mariana Seoane y la juzgaron por mostrar tan vulnerable a su mamá.

“¿Cómo a algo tan personal y doloroso le toman fotos? Qué mal gusto”, “¿Cuál era la necesidad de la foto?”, “Lo siento, pero no sé si ella hubiera querido eso”, fueron tan solo algunos de los comentarios de los internautas.

¿De qué murió la madre de Mariana Seoane?

Stella García, madre de Mariana Seoane, perdió la batalla contra el cáncer el pasado 26 de enero. La noticia fue confirmada por la propia cantante en sus redes sociales.

¿Qué dijo Mariana Seoane sobre la foto que le valió miles de críticas?

Luego de la muerte de su madre, Mariana Seoane reveló quién le tomó la fotografía: “También te habla de eso, de que, claro, que voy a llorar muchas veces y lo voy a sacar y también voy a estar sonriendo y voy a brindar por su vida, pero lo mostré porque ahí estaba mi querida hermana Arlette Terán, que ella la tomó”.

“De un lado, mi hermana, del otro lado, yo, con una música hermosa, diciéndole que no tuviera miedo, que se fuera en paz, que íbamos a estar muy bien y fue hermoso… Sí nos dijo a Ximena y a mí: ‘Cuando me vaya, no lo hagan tan dramático’”, añadió.



“Gracias, mamá, porque ella hizo esta mujer que soy hoy, me apoyó en todo. Me dio valores, me dio la fuerza para luchar, me hizo ser la que soy y no tengo más que decirle: gracias, mamá. Ya la veo en paz, voy a extrañar, obviamente, su cuerpo, su presencia, pero ella ya no tenía calidad de vida”, finalizó.