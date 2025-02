El caso de Maribel Guardia e Imelda Garza parece no tener fin, ya que, ahora, Maribel García, sobrina de la actriz y quien ha vivido con la nacida en Costa Rica desde 11 años, reveló más detalles de la situación y la cosa se puso más grave.

Maribel García asegura ser testigo de que Imelda metía hombres a su casa

En exclusiva para Ventaneando , Maribel García dio a conocer que fue testigo de aquella ocasión en la que Imelda metió a dos chicos en estado de ebriedad a la casa de Maribel Guardia y, además, aseguró que la viuda de Julián la contactó para pedirle un favor.

“Ella me marca y me dice, ‘oye Mari, por favor, me puedes hacer paro, es que un amigo estaba bien borracho ayer y entonces nosotros lo agarramos y lo dejé en mi cuarto. Marco esta muy enojado, ¿crees que puedes subir y despertarlo y sacarlo de la casa?’”, reveló García.

¿José Julián se dio cuenta de que su mamá había metido hombres a la casa?

En suma, la sobrina de Guardia también aseguró que el pequeño José Julián presenció toda la escena y quedó sorprendido: “A mi la nana me cuenta que los vio, o sea, que el niño los vio, porque en la mañana se fue a despedir de la mamá y cuando se va a despedir de la mamá, los ve, abre la puerta, cierra la puerta rápido y dice, ‘qué rara es mi mamá’, entonces es algo que el niño no tiene que vivir”.

La situación escaló aún más cuando el hombre que estaba en la habitación intentó salir de la casa e hizo todo un show que hasta los vecinos se terminaron enterando de lo que estaba pasando: “A mi tío se le cruzaron los cables… Le da oportunidad de que se fuera y bueno él (el hombre que estaba en la habitación) se cae de las escaleras y fue todo un rollo en el vecindario”.