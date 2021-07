Maribel Guardia y Dulce defienden a Lucía Méndez de polémica con maquillista.

Tras la polémica entre Lucía Méndez y el maquillista Caleb Campos, diversas figuras del espectáculo salieron en defensa de la actriz guanajuatense.

Lucía Méndez ha enfrentado más de una polémica en su carrera artística

¡Lucía Méndez es atacada en redes sociales por comentario de Coronavirus! EN EXCLUSIVA, la actriz nos platica qué fue lo que sucedió.

Tal es el caso de Maribel Guardia, quien defendió a su colega del medio artístico en su reciente encuentro con los medios de comunicación.

“Es una falta de respeto, Lucía es una dama preciosa, no se mete con nadie y qué triste eso. No se lo merece, es una dama y aparte es una de las mujeres más bellas de este país, con más talento y con más trayectoria. Es una diosa y yo la quiero muchísimo. ¿Quién es él y quién es ella?”, expresó la artista costarricense.

Maribel Guardia respondió a las especulaciones de que también fue maquillada por Caleb Campos, pues internautas difundieron una foto de ambos posando juntos.

Sin embargo, la actriz reveló que nunca conoció al makeup artist que llamó “déspota” a su amiga Lucía Méndez.

“¿Quién? No me acuerdo que me haya maquillado. No sé quién es, tengo que buscarlo para saber quién es, seguro me maquilló alguna vez, pero no recuerdo. Recuerden que todo mundo se toma fotos con nosotros los artistas”, concluyó la artista en pleno aeropuerto.

La cantante Dulce asegura que Lucía Méndez es una mujer muy respetuosa

Dulce, quien integra la gira Divas junto a Lucía Méndez, se comunicó al foro de Venga la Alegría para hablar de la polémica entre su amiga y el maquillista Caleb Campos.

La artista, de 66 años, aseguró que la artista guanajuatense jamás ofendió al mencionado maquillista durante el concierto del El Paso, Texas, en Estados Unidos.

“Jamás, en casi 40 años que tengo de amistad con ella, jamás he visto que le falté el respeto a alguien. Es muy bromista, pero cuando está trabajando es muy disciplinada y cuadrada con ella misma. Si alguien se exige así misma, es Lucía Méndez”, expresó la intérprete de Aún lo amo en exclusiva para VLA.

Además, Dulce asegura que Caleb Campos solo busca publicidad a costa de la trayectoria de Lucía Méndez.

Hay otro tipo de intereses también, que al muchacho le interesa un poquito de publicidad

La artista no descarta crear un contrato de confidencialidad para no caer en conflictos con futuros maquillistas.

“Yo me cuidaría mucho de no llamar a una persona que venga a maquillarme y después venga a hacer un escándalo de muy mal gusto. Me parece que habrá que hacerles unos contratos de confidencialidad”, concluyó la artista en exclusiva para VLA.

