Lucía Méndez arremetió contra el maquillista que despotricó en su contra.

Lucía Méndez responde a polémica del maquillista Caleb Campos.

Lucía Méndez asegura que jamás tuvo un enfrentamiento con el maquillista Caleb Campos, tal y como este asegura. Afirma que todo lo que despotricó en su contra fue producto del coraje por haber sido corrido de los ensayos del espectáculo Divas en el Paso, Texas, luego de descubrir que estaba grabando sin el consentimiento de las artistas y la producción.

Es que yo no hablé con él, ni siquiera hablé con él. Solamente vi que estaba grabando el ensayo y lo sacaron. Yo creo que le ardió que lo corrieran…

No estaba asignado para que a mí me maquillara. Sí me molestó porque estábamos ensayando, de repente volteé, lo vi y estaba grabando. La producción lo sacó. Ni siquiera iba como contratado, solo por si faltaba alguien estaba él

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La artista presentó a su maquillista oficial y desconoció a Caleb Campos.

Él es mi maquillista oficial que vino por mí: Enrique Torres. Tengo 50 años de trayectoria, jamás en mi vida he tenido problemas con un maquillista. Al contrario, creo que nos queremos mucho. No me tocó la cara

Y sobre que Lucía no quería que le maquillaran la nariz como a Ninel Conde y que le dijo gorda a Chiquis Rivera, esto respondió.

¿También las metió? ¡No me digas! Siento defraudarlos, pero él no me tocó la cara, ahora todos son gordos. Chiquis Rivera está preciosa, le queda muy bien ser así como es ella, curvy. Yo jamás hablé de Chiquis Rivera

Fue lo que me dijo la producción ‘háblalo tal como fue porque de alguna manera ya lo llevaba planeado’

Lucía Méndez compartió cómo fue su supuesto encuentro con Quetzalcóatl

Para rematar, la actriz y cantante refrendó que hace unos días sostuvo un encuentro con el Dios azteca Quetzalcóatl, a quien pidió ayuda para lanzar un nuevo proyecto.

La actriz dijo que dicho encuentro tuvo lugar en las faldas del volcán Popocatépetl, a donde fue acompañada por un historiador y otras personas.

Relata que ahí, un águila se paró frente a ella y la miró fijamente por 16 segundos para luego elevar el vuelo.

Tengo las pruebas, no sé si viste el águila. Opino que fue una experiencia padrísima y Mariano es el mejor historiador de México , fue él quien nos dirigió

A la actriz, no le importa que se burlen de la experiencia que para ella fue genuina.

"Que se sigan burlando, no hay ningún problema, ya sé que son mentes podridas y ya tenemos identificados quienes son", confesó en reciente encuentro con los medios de comunicación.

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