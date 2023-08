Aunque suene sombrío y sumamente inquietante, Maribel Guardia confirma que a través de un sueño su hijo Julián Figueroa, quien falleció el pasado 9 de abril, le adelantó cuándo será la fecha de su muerte, una experiencia que la actriz compartió en exclusiva con Ventaneando.

¿Qué dijo Maribel Guardia?

La actriz dejó en claro que lejos de asustarse fue algo lindo. “Fue algo bonito, sí más o menos me dijo como para cuándo (me voy a morir), pero eso no les voy a contar. Y a mí en lugar de darme tristeza, pues todos nos vamos a morir”.

“Hay que prepararse para eso (la muerte), yo creo que en nuestra cultura le tenemos horror a la muerte porque la vemos y pensamos que ya se acaba el cuerpo físico y que nos morimos, pero yo creo que el alma es inmortal y creo que regresamos. Somos polvo de estrellas, regresamos a Dios y yo sé que algún día voy a ver a mi hijo, pero tampoco me urge. Él me dijo más o menos pa’ cuándo”, agregó Maribel Guardia.

¿Cuál es la prioridad de Maribel Guardia tras la muerte de su hijo? Mientras tanto, Maribel Guardia recalcó que por ahora su prioridad es su nieto, por lo que espera tener el tiempo suficiente para verlo crecer.

“(Verlo) Para darle amor, para disfrutarlo porque me lo como a besos, ese chiquillo es un simpático, gracioso, con un sentido del humor y sé que quedó en representación de Julián. Mi marido también porque la verdad es que mi esposo fue un padre para Julián, segundo padre y ahora le está tocando esa labor con el niño”, recalcó.

¿Apoyaría a Imelda Garza si quisiera rehacer su vida con alguien más?

En cuanto a Imelda Garza, viuda de Julián, Maribel aseguró que la apoyará en todo lo que desee hacer, incluso si quiere rehacer su vida sentimental.

“Estamos muy unidas, yo la quiero muchísimo, la veo como una hija y estoy aquí para apoyarla, para quererla, para apoyarla en todo lo que ella quiera hasta el día que ella quiera porque algún día será ley de Dios que rehaga su vida, pero no creo que ahorita esté preparada, yo creo que necesita tiempo para ella, para sanar y para el niño”, aseguró.

Maribel Guardia estuvo presente el desfile de la “Feria Internacional del Arte Efímero y la Dalia” de Huamantla, Tlaxcala.