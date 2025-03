Maribel Guardia lanzó indirecta después de perder la custodia de su nieto

Ahora que Imelda Tuñón recuperó temporalmente la custodia de su hijo José Julián, Maribel Guardia se pronunció al respecto y compartió un mensaje en redes sociales que ha sido interpretado como una indirecta.

¿Cuál fue el mensaje que compartió en redes?

La actriz costarricense compartió un video en el que se habla del abuso de sustancias como el alcohol. El sujeto que habla en el video señala que el abuso de bebidas embriagantes es la causa principal de depresión, también de la destrucción de vidas y familias.

"¿Por qué no bebes alcohol? Vamos a emborracharnos con alcohol. El alcohol es la bebida de los perdedores, yo no necesito una sustancia para celebrar, sentirme mejor. Aparte que el alcohol es la sustancia que más depresiones trae, principal causa de muerte, destruye familias, vidas y felicidad. Por qué habría de intoxicar mi cuerpo con una bebida que destruye vidas”, dice el video.

¿Fue una indirecta?

Aunque Maribel Guardia no mencionó a nadie ni se pronunció sobre el video que compartió en sus redes sociales, muchas personas aseguraron que era una clara indirecta para su nuera, Imelda, quien ha sido acusada de tener problemas con el alcohol o las drogas.

¿Maribel Guardia impuso una orden de restriccción contra Imelda Tuñón?

Addis Tuñón, la tía de Imelda Tuñón reveló en su canal de YouTube que Maribel Guardia habría solicitado una orden de restricción contra la madre de José Julián.

“Veíamos a Maribel Guardia hace unos días que ella no podía hablar con Imelda, no es que ella no quisiera, entiendo que después de una orden de restricción que pone ella (Maribel) contra Imelda, cómo se va a acercar Imelda”, expresó Addis Tuñón, tía de Imelda.

¿Cómo le quitaron a Maribel Guardia a su nieto? La también periodista dijo que las autoridades se presentaron en el domicilio de Maribel Guardia para llevarse al menor y devolvérselo a su madre.

