Abogado de Maribel Guardia confirma orden de restricción en su contra: “está muy angustiada”

Han pasado algunas horas desde que se llevó a cabo la audiencia de este lunes 3 de marzo que relaciona directamente a Imelda Tuñón y Maribel Guardia, esto después de que la cantante y actriz perdiera la custodia del pequeño José Julián luego de más de 30 días en los que permaneció con él pese a las constantes declaraciones de su antigua nuera.

Todo comenzó cuando Maribel Guardia demandó a Imelda Tuñón al asegurar que no tenía las capacidades suficientes para cuidar de un menor de edad, y aunque señaló que su intención no era quedarse con la custodia permanente, sí dejó claro que, en tanto su otrora nuera no mejorara, lo mejor para el menor era que se mantuviera en su resguardo.

🚨MARIBEL GUARDIA SE CONFRONTA CON IMELDA TUÑÓN EN LOS JUZGADOS😱 tras perder a su nieto por un amparo 🥹 pic.twitter.com/vGFsQV4vFD — ERNESTO BUITRON NEWS  (@ERNESTOBUITRON) March 3, 2025

Orden de restricción contra Maribel Guardia es real, asegura su abogado

Tras la ausencia de este día, el representante legal de Maribel Guardia aprovechó un programa matutino para mencionar que, en efecto, la orden de restricción en contra de su clienta por parte de Imelda Tuñón es verdadera: “Si es cierto, pero lamentablemente el niño es el que está de por medio (...) Maribel tiene mucho derecho. El derecho supremo es el de la mamá, pero cuando se comporta como una mamá y no es el caso”.

De igual forma, reiteró que la intención de la costarricense no es quedarse con el niño, sino que busca protegerlo ante cualquier adversidad que pueda tener, señalando, con ello, lo delicado que es que José Julián esté con su madre: “No quiere arrebatarle el niño a su familia, quiere protegerlo de ella, de cuestiones que no puedo ventilar, pero quiere velar por la seguridad del niño”, sentenció.

Tras las declaraciones de Imelda Tuñón, Marco Chacón y Maribel Guardia reaccionan al regresó de José Julián con su madre, Maribel Guardia no quiso dar declaraciones ante los medios de comunicación. 👀



#VLA 📺 Lunes a viernes, 8:55 a.m.

👉🏼 Azteca UNO EN VIVO… pic.twitter.com/B8zsUihPmm — Venga la Alegría (@VengaLaAlegria) March 3, 2025

¿Marco Chacón contradijo al abogado?

De manera un tanto curiosa, las declaraciones del representante legal de Maribel Guardia distan de las que mencionó su esposo Marco Chacón, quien aseguró que no existe una orden de restricción en contra de su pareja. Finalmente, el abogado aseguró que la actriz se encuentra muy angustiada por lo que pueda ocurrirle al hijo de Julián Figueroa.