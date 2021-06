Maribel Guardia responde a todas las personas que le hacen memes.

Maribel Guardia se convirtió en una de las actrices más queridas en México, pues se metió en el corazón del público latino tras su participación en exitosos melodramas.

Maribel Guardia es una mujer que no teme a los estragos de la edad

¡Maribel Guardia confiesa que no ha hecho su testamento por desidia! Mira la plática EXCLUSIVA que sostuvimos con ella.

A pesar de tener una trayectoria alejada de los escándalos, la costarricense no se salva de los memes en las redes sociales.

Y es que, miles de internautas, destacan la ejercitada figura de la artista con divertidos memes que se viralizan en internet.

A sus 62 años, Maribel Guardia posee una de las siluetas más definidas del mundo artístico, motivo que la convierte en víctima de halagos y divertidos comentarios en la red.

Recientemente, Maribel rompió el silencio y confesó que piensa sobre los memes a su persona.

“Siempre me están sacando memes, les agradezco mucho porque estoy presente para el público y eso se agradece”, expresó.

Además, la también cantante habló de las inseguridades que tuvo en su juventud.

“No creas que me cuido mucho, los años pasan y es irremediable. Si yo tuviera la seguridad que tengo ahora, a los 20 años me habría comido el mundo. A los 20 me sentía fea y tenía muchos complejos. Ahora, soy mucho más feliz con todos mis años y mis arrugas”, confesó.

Por último, la artista no contuvo las ganas de omitir su opinión sobre el costoso anillo de Christian Nodal a Belinda.

“Ni de plástico… yo no hubiera gastado en un anillo así, lo habría donado a la caridad”, expresó.

Maribel Guardia continúa rompiendo las redes sociales con sensuales fotografías

Maribel Guardia también se convirtió en una estrella de las redes sociales, pues conquista a sus 6.8 millones de seguidores con sensuales fotos desde el gimnasio.

La artista presume su lado más elegante; sin embargo, aquellas postales donde presume su figura en tops y leggings son las favoritas de los admiradores.

