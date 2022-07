Marie Claire Harp prepara demanda tras ser tachada de “ratera”.

¿Marie Claire Harp y José Manuel Figueroa terminaron su relación?

Marie Claire Harp y José Manuel Figueroa rompen el silencio en torno a si es verdad que rompieron y que ella le saqueó su departamento antes de irse a vivir con su hermana, tal y como lo aseguró una revista. Hablamos con la conductora cuando hacía una videollamada al cantante.

La venezolana advirtió que ya prepara una demanda en contra de la publicación, sobre todo después de ser retratada como una “ladrona": “Ese tipo de cosas ya está afectando mi vida personal. La gente me está tildando de ratera. Son cosas que no se pueden permitir y voy a actuar de manera legal. Decidí hacerlo y José Manuel siempre me apoya en estas cosas”, dijo a Ventaneando.

La presentadora no pudo evitar bromear con la prensa tras los rumores de que robó todas las cosas del cantante mexicano.

“Yo saqueé su corazón desde el primer momento en que lo conocí", expresó.

Te puede interesar: Sylvia de Rugama y Rubén Cerda tienen ríspido encuentro.

Marie y José Manuel desmienten rumores de separación

Sobre si es verdad que ambos han sido infieles y que incluso ya tienen una nueva relación sentimental cada uno por su cuenta, así respondieron.

“La verdad es que estamos tranquilos, pero por cuestiones de trabajo la verdad es que tenemos lapsos de espacio y de extrañar. Estamos bien”, dijo el intérprete de temas como Súblime maldición y Amor limosnero.

Por su parte, Marie desmiente que está en medio de una separación, pues solo está de vacaciones con su familia.

“Yo decidí pasar más tiempo con mi familia y todo se tergiversó. No sé de dónde sacaron esa información. Si mi marido no está en mi casa, yo prefiero estar en casa de mi familia”, reveló.

Y sobre sus posibles planes de contraer nupcias con José Manuel Figueroa, esto comentó: “Ya lo amarré, él ya está amarrado”.

También te puede interesar: Sylvia de Rugama explica la situación de sus propiedades con Sergio Sendel.