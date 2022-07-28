Sylvia de Rugama explica la situación de sus propiedades con Sergio Sendel.

Este jueves tuvimos un enlace en exclusiva con Sylvia de Rugama, quien nos explicó la situación de sus propiedades y los problemas que tiene con el actor Sergio Sendel.

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En realidad, nosotros vivimos en el extranjero, yo vivo en Holanda y desde hace 30 años, mi hermana en Estados Unidos y la verdad no habíamos tomado mucha atención, hasta que mi primo hermano, sí es vecino del señor Cerda, pues me avisó de lo que estaba ocurriendo

Qué estaban tomando posesión de las propiedades, que las estaban vendiendo y fue cuando hace año y medio me vine, yo a México como la albacea que soy de la asociación de mi padre, José de Rugama Jiménez, para resolver todo por vía legal, hacer la investigación necesaria, y saber quién tiene, quien posiblemente nos ha despojado o arrebatado o robado

Sylvia de Rugama explica la situación por la que Sergio Sendel pudo vender las propiedades que le heredó su padre.

Cuando mi papá vivía, estaba ya un poco mal de salud, falleció el 11 de marzo de 1992. Una de sus asistentes… tenía un poder, cuando mi papá muere, ella sigue sustentando el poder, aún en contra de la ley, porque es muy claro, cuando la persona que pierde el poder muere, el poder ya no tiene ninguna validez

Ella, en años anteriores al 2014 que fue cuando ella falleció, pues había tenido ciertas relaciones con el señor Sergio Sendel y cuando cae en una desgracia financiera, no solamente financiera, porque eso es solamente dinero sino, también de salud con un cáncer terrible, fulminante que lo tumbó en la cama, que le quitó la mayoría de sus habilidades, no solamente mentales, sino físicas

Y, empiezan coludidos con la dama de compañía, con la chica del aseo de la casa de donde estaba mi prima, Gabriel a obtener ventas que se llevan a cabo, por decirte, yo he mostrado y he enseñado los documentos. Gabriela, fallece en el 2014 y los señores Santaella Sendel obtienen a través de Gabriela, propiedades en el 2020, así que cruzó la línea del tiempo la señora al venderles la propiedad

Los notarios se han protegido en cada una de las ventas.

La afectada del papel que han tenido los notarios en cada una de las transacciones y la forma en que ellos se protegen.

Yo, soy mexicana, amo mi país, pero desgraciadamente en México todo es posible, tenemos creatividad para las cosas buenas como para las cosas malas

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