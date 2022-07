Sylvia de Rugama y Rubén Cerda tienen ríspido encuentro.

Sylvia de Rugama reclama a Sergio Sendel sus propiedades despojadas.

El nombre del actor Sergio Sendel y el de su hermano Arturo han salido a relucir esta semana en una historia de invasión y despojo de más de una docena de propiedades, que por el rumbo del Ajusco, le reclaman Jorge Reynoso, esposo de la cantante Noelia, y su hermana, Sylvia de Rugama.

Entre estas propiedades se encuentran una casa que la actriz María Elena Saldaña compró en octubre de 2014 a un hombre llamado Juan Carlos Albarrán Sánchez y que luego ella misma vendió al actor Rubén Cerda.

El hecho fue descubierto por nuestras cámaras este miércoles, al realizar junto con Sylvia de Rugama, un recorrido por algunos de los predios que afirma forma parte de la cuantiosa herencia de su padre.

Y fue así como se suscitó un sorpresivo y tenso encuentro con Rubén Cerda en la casa donde murió el padre de Sylvia.

Sylvia de Rugama quiere recuperar los terrenos de su padre

Luego del ríspido encuentro, Sylvia de Rugama prometió a Rubén llevar el caso lo más civilizadamente posible.

“Yo no tengo ninguna intención de causarle ningún perjuicio y daño. Todo lo vamos a llevar con apego al derecho y con apego a la justicia. Estamos en una situación en la que nadie quiere caer, pero vamos a tratar de resolverlo”, declaró.

Por su parte, Rubén intentó calmar el asunto con estas palabras: “Nadie se quiere ver involucrado en una situacion así y menos de propiedades. Estamos en toda la disposición de regularizar este tipo de cosas”.

Por cierto que, el actor reconoció que existe una anomalía del notario que le acreditó la propiedad a María Elena Saldaña, razón por la cual él no ha podido escriturar la propiedad.

“Yo no quiero culpar a nadie... pero el notario debe verificar que la propiedad no se encuentre en una situación que no se pueda vender”, declaró el actor.

