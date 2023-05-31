Marimar Vega revela que la relación con Horacio Pancheri fue muy tóxica.

Marimar Vega admite que la relación que sostuvo en el pasado con el actor Horacio Pancheri, fue sumamente tóxica, pero no solo por él, sino que asume su propia responsabilidad por haber aumentado dicha toxicidad, tal como lo reveló recientemente en su podcast "El rincón de los errores".

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Fue una relación muy tóxica, la cual no quisiera volver a tener jamás y sí, creo que hoy tengo una relación tan bonita que, cuando uno ve para atrás, dice ‘sí se puede estar en paz, sí se puede no estar en conflicto todo el tiempo’

Yo siempre creo que una relación tóxica es de dos y, creo que todo en la vida es responsabilidad de uno, el sí te quedas, el sí aguantas, el sí estás; tú también alimentas esa toxicidad, o sea que yo diga eso, no quiere decir que, esté diciendo que él era la única persona tóxica en la relación, yo estuve ahí dos años, o sea, también y eso habla de mí, no nada más de él. Eso lo quiero aclarar, porque si no es como si yo estuviera hablando mal de él

Yo me di cuenta de que, yo era el común denominador de esas relaciones que no funcionaban y, yo ya no quería ser así, yo creo que la terapia ayuda muchísimo, yo soy una fiel creyente de la terapia

¿Cómo fue el reciente reto con su pareja actual?

Y aclaró el motivo de uno de sus recientes comentarios en redes sociales, en el que agradeció la presencia de su esposo Jerónimo Rodríguez, luego de varias semanas que ella llamó “retadoras”.

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Todo mundo pensó que era algo muy grave, no, fue una semana..., mercurio retrógrado, de que pasaron muchas cosas, es de esas semanas que se atoran, se atoran cosas, pero no, fue más hacía él como si hubiera pasado algo malo, pero fue un ‘que padre tener un compañero así al lado

Marimar Vega, acudió a la alfombra roja de la colección primavera-verano e la diseñadora Vero Díaz

