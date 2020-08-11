Marimar Vega explota contra quienes critican su relación con Horacio Pancheri: “Bola de amargados”.

Marimar Vega reaccionó furiosa contra algunos usuarios de las redes sociales. Todo empezó cuando Horacio Pancheri le regaló un pastel de cumpleaños con una vela que tenía el número 36; sin embargo, ella cumplía 37 años.

La actriz editó la foto que subió a su cuenta de Instagram y añadió una leyenda para aclarar la polémica:

Todavía NO es mi cumpleaños, ni tampoco cumplo 36, pero mi novio se confundió al comprar las velitas, gracias Horacio por todo lo que haces por mí, te amo y agradezco tanto tenerte en mi vida. Empezó la semana de festejos

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La explicación de Marimar no fue suficiente para los internautas, quienes comenzaron a atacar su relación con el argentino: “Nombre, qué buen novio que ni la fecha de cumpleaños se sabe”, escribió un cibernauta.

Más tarde, Marimar Vega subió un video a su cuenta de Instagram para aclarar el escándalo. En el clip, se le vio molesta y alterada por los recientes ataques a su relación:

No debería de hacer este video, pero lo voy a hacer. No puedo creer la falta de sentido del humor. Obviamente, Horacio, mi novio, sabe cuándo es mi cumpleaños y sabe cuántos años tengo. Me organizó una fiesta de cumpleaños porque nos vamos de viaje y fue para poder tener una fiesta con mis amigos cercanos, todos testeados de Covid, para que no empiecen también

La celebridad confesó que había sido un error de Horacio, pues se confundió al momento de comprar las velas del pastel. También explicó que se adelantó el festejo porque podrían realizar un viaje en los próximos días:

Cuando compró las velitas con la edad, se equivocó. Nos hemos reído deliciosamente y por eso lo quise compartir. Bola de amargados. Los que no dejan de atacar mi relación: No me sigan

La mexicana invitó a sus followers a dejar de seguirla en las redes sociales, pues solo criticaban su noviazgo con el famoso actor latino.

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