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FOTOS | ¿Mario Bautista buscará ser papá en 2023? Te contamos.

Mario Bautista de 26 años, ¿quiere ser papá este año con su novia? Te contamos los detalles de lo que dijo sobre la paternidad.

Por: Tv Azteca

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