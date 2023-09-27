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FOTOS | ¿Quién es Mario Casas, el actor que está saliendo con Eiza González?

Después de que el famoso actor fuera captado junto a Eiza González en Roma, su nombre ha sido tendencia. ¿Quién es Mario Casas? Te contamos en fotos.

Por: Ana Patricia Pérez

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