“Mario Girón, eres muy bueno, pero”... ¡Intensa revisión de concierto para el académico!

Mario Girón es uno de los alumnos con mayor avance en La Academia 2024 y en el sexto concierto recibió ovación por parte de los cuatro críticos, maestros y del público en general, donde los comentarios para él fueron muy positivos, Chiquis calificó su presentación con un diez perfecto, pero... Para los maestros, no fue el mejor número de la noche, ellos reconocer el trabajo del académico, pero no se sienten conformes con lo que Mario está dando en el escenario.

Los maestros no están conformes con el trabajo de Mario Girón

Mario Girón cantó “Lo pasado, pasado” del maestro José José de manera magistral, pero los maestros hicieron bastantes observaciones para él. El maestro Menny le dejó en claro a Mario que no ha seguido las instrucciones necesarias y dio a entender que el académico siente que ya logró su máximo y se está conformando al no dar más potencial, “Si lo hubieras hecho como te dije ayer, hubiera sido el doble de impactante”. Mario fue certero, desde el primer momento reconoció que tuvo muchos errores y declaró: “soy un pésimo alumno”. La maestra Erika Dipp comentó que la respiración de Girón fue muy nasal lo cual fue malo, pero al tener un timbre de voz hermoso nadie lo notó.

Los maestros le pidieron a Mario en pocas palabras “que no se la crea todavía”, ya que eso es lo que podría estar frenando en su crecimiento, Héctor Martínez coincidió con ellos.

El maestro de montaje vocal, Raúl Carballeda, le dijo a Mario que hay “soberbia profesional” y que debe tener más hambre para poder alcanzar su sueño, posteriormente el académico quiso aclarar que él no tiene soberbia y como réplica el director, Héctor Martínez, le respondió “si te queda el saco, póntelo”.