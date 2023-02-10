Mario Iván Martínez rinde homenaje a Cri-Cri.

La tarde de este viernes el foro de Ventaneando contó con la presencia de un invitado de lujo, Mario Iván Martínez, quien ha recopilado piezas de uno de los más grandes genios de la música y literatura infantil, Cri-Cri.

¿Qué dijo Mario Iván Martínez?

El actor también es un gran cuentacuentos, por lo que se dijo agradecido por la oportunidad que le dio Tiburcio Gabilondo Gallegos, hijo del finado Francisco Gabilondo Soler, Cri-Cri, quien lo invitó en 2007 a formar parte de los festejos por el centenario del natalicio de su padre.

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“Estuve más que feliz de aceptar y desde entonces hemos propiciado dos espectáculos teatrales, tres discos que forman parte de mi colección “Un rato para imaginar” y de hecho, ahora estoy también escribiendo un libro alrededor de la infancia de Francisco Gabilondo Soler y que complementa un trío”.

¿Cuáles son los libros que Iván Martínez ha escrito de su colección? Iván Martínez declaró que el primero de ellos fue de “Nidos, estrellas y girasoles”, del niño Vincent van Gogh y el segundo de “Niñas, disfraces y un soneto”, la infancia de Sor Juana Inés de la Cruz, nuestra décima musa.





¿De qué trata el espectáculo de Marco Iván Martínez?

El histrión sentenció que el espectáculo donde está “pretende celebrar XV años del mayor privilegio de mi carrera que es ser embajador de su obra siempre lúcida”.

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¿Cómo ha sido la reacción de la gente?

Cuando le preguntaron sobre la reacción de la gente con este espectáculo, los libros y todo lo demás, Mario Iván Martínez aseguró que ha habido un nuevo acercamiento de la gente con Cri-Cri ya que este es un espectáculo para los niños, pero también para todos aquellos que fueron niños.

“Sin darnos cuenta nos puso en contacto con todos los ritmos musicales posibles, si tú escuchas un tango, una habanera o música country, te va a remitir al ropero de la abuela o te va a remitir al ratón vaquero porque nos dio esa música de forma clara, inteligente, anti solmene y son mini cuentos, además”, añadió.

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¿Qué fue lo que le interesó a Mario Iván sobre las obras de Cri-Cri?

El actor declaró que lo que a él le interesó mucho fue “difundir” los textos de Cri-Cri, ya que Francisco Gabilondo Soler no solo cantaba canciones, sino también anécdotas que constantemente contaba.

¿Cuándo y dónde se presenta con su show?

El espectáculo “Descubriendo a Cri-Cri” se presenta en el Teatro Hidalgo, atrás del Palacio de Bellas Artes, todos los domingos a las 13 horas.