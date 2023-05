Detectan por primera vez ondas sísmicas en Marte: así fue el momento.

Un equipo internacional de científicos detectó ondas sísmicas en el núcleo de Marte. Además, los estudios revelan que el núcleo es más pequeño y denso de lo que se creía (un radio aproximado de 1.780-1.810 km), así como, que está compuesto de una aleación de hierro completamente líquido con altos porcentajes de azufre y oxígeno.

La investigación fue publicada en la revista ‘Proceedings of the National Academy of Sciences’ y para llegar a los citados resultados, los científicos realizaron mediciones del módulo de aterrizaje ‘Insight’ de la NASA con el fin de comprender los orígenes de Marte y su diferencia con la Tierra.

El estudio de las ondas sísmicas en Marte

Es importante señalar que el núcleo de la Tierra fue descubierto en 1906 al observar que las ondas sísmicas provocadas por los terremotos eran afectadas al atravesarlo. Por lo que este antecedente fue clave para el estudio del núcleo del planeta rojo.

“Más de cien años después, estamos aplicando nuestro conocimiento de ondas sísmicas a Marte”, explica Vedran Lekic, coautor del estudio y profesor asociado de Geología de la Universidad de Maryland.

Los científicos seguirían el desarrollo de los eventos sísmicos en el hemisferio opuesto al que se ubicaba el ‘Insight’ de la NASA. A propósito, uno de los sismos en Marte fue a causa de un terremoto y otro por el impacto de un asteroide.

Parte del estudio también consistía en medir el tiempo en que demoran atravesando el núcleo y compararlo con las ondas del manto. Una vez que combinaban la información con otras mediciones sísmicas y geofísicas, los expertos estimaron la densidad y la compresibilidad del material.

Las diferencias entre Marte y la Tierra

El equipo de científicos descubrió que el núcleo del planeta rojo es completamente líquido, es decir, diferente al de la Tierra que tiene una parte externa líquida y un núcleo interno sólido. Aparte que las condiciones del núcleo de Marte hacen del planeta actualmente un lugar con una superficie hostil para la vida.