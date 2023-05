Científicos revelan el contenido del núcleo de Marte: así fue el impresionante momento.

Marte, el planeta rojo, ha sido objeto de fascinación y estudio durante siglos. Con su apariencia distintiva y su proximidad a la Tierra, ha sido objeto de numerosas misiones espaciales para investigar su superficie y su composición. Sin embargo, una de las preguntas más persistentes y desafiantes ha sido: ¿qué hay en el núcleo de Marte?

A lo largo de los años, los científicos han especulado sobre su contenido, pero nunca antes habían sido capaces de confirmar sus teorías. Pero recientemente, se ha producido un avance significativo en nuestra comprensión de este enigma cósmico: los científicos han descubierto finalmente qué hay en el núcleo de Marte.

¿Qué contiene el núcleo de Marte?

Un equipo internacional de científicos acaba de revelar uno de los mayores misterios sobre el planeta rojo. Por primera vez, se han detectado las ondas sísmicas del interior de Marte, lo que sugiere que su núcleo es muy probablemente líquido, a diferencia del núcleo de la Tierra, que es sólido en su centro.

Los resultados del estudio, publicados en la revista Proceedings of the National Academy of Sciences, también revelan que el núcleo de Marte es más denso y pequeño de lo que se creía y está compuesto principalmente por hierro y otros materiales. Con un radio aproximado de 1.780-1.810 km, los hallazgos indican que una quinta parte del peso del núcleo está compuesta por elementos ligeros, incluyendo abundante azufre y cantidades más pequeñas de oxígeno, carbono e hidrógeno.Esta proporción es notablemente diferente a la del núcleo de la Tierra, lo que sugiere que ambos planetas tienen diferentes condiciones de formación.

¿Significa que hay vida en Marte?

Los científicos consideran que, en algún momento de su evolución, Marte tenía un escudo magnético que lo defendía de la radiación cósmica y otros peligros del espacio, al igual que el de la Tierra.

Sin embargo, este campo magnético desapareció y, como resultado, el planeta cambió de un entorno potencialmente habitable a uno increíblemente hostil.

