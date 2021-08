Martha Higareda eleva la temperatura con fotos en traje de baño. La actriz se dejó ver en un sensual bañador durante su estancia en Los Cabos.

La histriona deleitó a sus cuatro millones de seguidores de Instagram con fotos donde luce su tonificada anatomía. Recostada en la orilla de lo que parece ser una pequeña alberca, la actriz comentó en la red social que disfrutó del olor a rosas, eucalipto y aceites esenciales.

Los Cabos es el lugar favorito de Martha Higareda y desde el pasado mes de abril ha estado publicando fotos posando en ese bello destino mexicano.

¿Martha Higareda es novia del ex de Yanet García?

Martha Higareda y el conferencista motivacional Lewis Howes se están conociendo, por lo que negó haberle quitado el novio a Yanet García, como lo había asegurado un revista de circulaciónn nacional.

No obstante, la actriz confirmó a Ventaneando que aún no es novia del ex de la chica del clima, pues primero “me tiene que ganar”.

