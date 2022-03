¿Quién es Lewis Howes y por qué está en medio de la polémica?

Martha Higareda se encuentra en la mira de todos y no por su destacada carrera, sino por su noviazgo con Lewis Howes.

Y es que actualmente la estrella de cine y televisión sostiene un noviazgo con el millonario Lewis Howes, quien ha protagonizado un sinfín de rumores debido a su anterior relación con Yanet García, la famosa Chica del Clima.

Pese a que ya casi se cumple un año de la ruptura entre Lewis y Yanet, la polémica continúa principalmente por la relación entre el norteamericano y Martha Higareda.

Martha Higareda y Claudia Álvarez nos visitaron para hablar de “Tod@s caen”! Martha no sólo actuó ¡también escribió y produjó esta película!

Volvamos al pasado, todo comenzó en Instagram donde alguien le pidió un consejo a la ahora influencer Yanet, pues acababa de terminar con su ex y éste ya salía con alguien más, a lo que ella respondió “Te entiendo perfectamente. Me pasó igual, terminé con mi ex y a las 2 semanas ya estaba en Tulum con Martha (Higareda)".





¿Una supuesta infidelidad ocurrió entre estas dos figuras públicas?, ¿Quién es la manzana de la discordia?, ¿Algún día se olvidarán de esta supuesta infidelidad?, son algunas de las preguntas que nos podemos hacer, ya que no hay certeza de lo que en realidad ocurrió.

¿Quién es Lewis Howes, el novio de Martha Higareda?

Lewis Howes nació en Ohio, Estados Unidos, actualmente tiene 39 años y de acuerdo con el New York Times, es uno de los autores más exitosos del país gracias a sus libros “The school of greatness” y “The mask of masculinity”.

Actualmente, Lewis ha llegado a crear negocios multimillonarios destacando algunas empresas como: Sports Executives Association, una página web para ejecutivos del mundo del deporte SportsNetworker, una consultora de marketing de deporte en redes sociales; de igual manera tiene un podcast en donde entrevista a estrellas y profesionales de diferentes ámbitos.

Sin duda, este hombre alcanzó gran parte de su fama después de iniciar una relación sentimental con Yanet García y ahora con Martha Higareda.

