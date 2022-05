Mary Paz Banquells niega reconciliación de Alfredo Adame con sus hijos.

Mary Paz Banquells salió a desmentir a su ex-pareja, Alfredo Adame.

Mary Paz Banquells desmiente por completo lo dicho por Alfredo Adame antes de viajar a República Dominicana para participar en el reality Soy famoso, ¡sácame de aqui! en el sentido de que ya había dado el paso para una reconciliación con sus hijos Diego, Alejandro y Sebastián.

“No, no, no... con Diego se comunicó un programa, que querían hacer en el programa la reconciliación, pero su papá no lo buscó... Diego contestó que no se iba a prestar a un show mediático, que si su papá quería, que los buscara”, dijo.

“Mis otros hijos están en el mismo plan, si su papá quiere de corazón reconocer... es que dijo muchas cosas, no es fácil que tu papá salga diciendo públicamente que no eres su hijo, que no tienes su apellido y que te lo va a quitar. Son muchas cosas más y eso lo tienen que hablar”, expresó la actriz.

Mary Paz Banquells y sus hijos toman terapia

Lo que sí confirmó es que tras la separación de Alfredo Adame, toda la familia tuvo que tomar terapia psicológica.

“Tuvimos que tomar terapia y pues aquí estamos los cuatro bien fuertes, unidos y saliendo adelante. La verdad es que ha sido una buena lección de vida. Mis hijos han crecido y han madurado, ahí vamos los cuatro”, declaró Banquells sobre el contundente enfrentamiento con su ex.

Mary Paz desfiló por la alfombra roja de Caperucita: ¡Qué onda con tu abuelita!, obra en la que alterna personaje con María Rebeca. Fue en el recinto, donde defendió a Silvia Pinal de las críticas.

“Nos impacta verla en silla de ruedas porque estamos acostumbrados a verla con energía, pero también debemos de darle la oportunidad de vivir y de disfrutar. Eso le da vida y es muy justo darle esa oportunidad”, concluyó.

