Mary Paz Banquells aún no recibe invitación de boda de Michelle Salas.

Sebastián Adame Banquells, aplaude que, a su padre, Alfredo Adame, le haya sido cancelada la invitación para intervenir en la marcha del orgullo LGBTI; a realizarse el próximo 24 de junio en la Ciudad de México, luego de lo cual él y su madre se integrarán al evento.

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Fue un acto muy decepcionante, ese hecho de que tuvieran a una persona, pues, que ya no tengo que repetir, todos lo hemos visto cómo ha actuado, pues nada más le ha importado y él lo dijo en una entrevista, le ha importado que la comunidad es la que necesita su imagen y no al revés

Ahí vamos a estar, claro que sí, en primera fila. Para mí, ha sido verdaderamente muy importante, porque mis hijos saben que cuentan con su mamá en todos los aspectos

Entonces, siempre voy a estar apoyando a mis hijos y ellos lo saben, las mamás debemos de amar a nuestros hijos, no nos debe de importar nada, debemos de amar al ser humano, no importa el color, el género, raza, lo que sea. Yo amo a mi hijo por sobre todas las cosas

¿Cómo celebró Mary Paz el cumpleaños de su hijo mayor?

Mary Paz, acudió con sus hijos a la alfombra roja del espectáculo Les Clowns del circo Atayde Hermanos y aprovechó para festejar el cumpleaños número 31 su hijo Diego.

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Festejando a mi chamaco que hoy cumple 31 años, lo desperté con su rosca de naranja que no podía faltar

Por cierto, que Mary Paz, sigue sin recibir la invitación a la boda de Michelle Salas.