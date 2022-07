Marysol Sosa revela por qué está distanciada de su hermano y mamá.

Marysol Sosa está alejada de su hermano y su madre. ¿Cuál es la razón?

Marysol Sosa admite que sí hay un distanciamiento de su madre Anel Noreña y de su hermano José Joel, aunque asegura que nada tiene que ver con la futura repartición de los bienes de José José.

Según la hija de El Príncipe de la Canción, el distanciamiento es porque José Joel se niega a vacunarse contra COVID-19.

“No es que estemos peleando... pero señoras y señores está la pandemia de por medio”, dijo para luego confirmar que su hermano aún no cuenta con la vacuna: “Hasta donde yo sé, no”.

Marysol confiesa que no quiere miembros de su familia contagiados, y por eso, ella ha decidido poner un distanciamiento.

Mi temor es que se contagie él y que pueda contagiar a los demás. Principalmente conmigo es eso

La cantante prefiere que su madre Anel Noreña tome el primer paso para la reconciliación: “Sabe dónde vivo, sabe mi teléfono y sabe todo. Esperaremos el tiempo y momento en que lo digan”, dijo.

Marysol Sosa niega problemas por la herencia de su papá

Marysol Sosa también refrenda que ella no está peleando por la herencia del intérprete de Almohada.

“En cuestión de la herencia y todo eso, lo vuelvo a reiterar, yo no estoy interesada en el dinero. Gracias a Dios a mí me enseñaron que lo que usted guste se trabaja, se estudia y se logra, eso no quita que yo siga en el caso legal porque yo sigo en mi caso legal hasta que se haga justicia para saber qué fue de mi papá", contó.

También refrenda que ahora su familia está compuesta por su esposo y sus hijos, el resto son sus familiares: “Tengo una familia: estoy casada y tengo a mis hijos. Los familiares siempre serán nuestros familiares”.

El pasado sábado, Marysol conmemoró en una antigua tienda de discos, los 57 años de carrera de su padre, acompañada por un grupo de fanáticos: “Estamos contentos de poder reunirnos”.

