Paulina Rubio cumplió la última voluntad de su mamá entre lágrimas.

La última voluntad de Susana Dosamantes fue que sus cenizas descansaran en su México querido, y tras ser incinerada en Miami, ayer sus hijos Paulina y Enrique Rubio, así como su viudo Luis Rivas, cumplieron al depositarlas en un nicho de la iglesia de la Santa Cruz del Pedregal, donde se ofició una misa en su memoria.

"Quiero decirles que apreciamos mucho este amor y este cariño, por todas las diferentes manifestaciones a mi madre, por quererla y respetarla. Son días difíciles, agradezco que estén aquí y estamos haciendo la última voluntad de mi mamá hermosa", declaró Paulina Rubio entre un tumulto de reporteros afuera de la iglesia.

Como una atención a la prensa, la familia permitió el acceso a las cámaras para captar el último adiós a la actriz al ritmo de Amor Eterno, entonada por un mariachi. Además, Paulina despidió a su mamá con un fuerte aplauso y reconfortó al viudo de su madre.

Al término de la misa, Luis Rivas se mantuvo hermético, mientras que Paulina volvió a encontrarse con la prensa mientras abandonaba el lugar.

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Hijo de Susana Dosamantes despide a su mamá

Al final de la misa de Susana Dosamantes, su hijo Enrique Rubio agradeció a la prensa el respeto con el que han tratado la pérdida de su madre.

"Gracias por el respeto y por el cariño. La verdad es que ha sido complicado, estamos muy contentos de que ella esté aquí y que esté con mi abuela", dijo a los medios.

Enrique Rubio confesó que su mamá también realizó una importante petición antes de partir.

"Ha sido muy doloroso y muy complicado... mi hermana escogió la música porque le encantaba a mi mamá. Me dijo que estuvieramos unidos y que fueramos felices como familia", concluyó.

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